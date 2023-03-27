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Общество

На Бали задержали 17 россиян за нарушение ПДД

Ведомости

17 россиян были задержаны на Бали за нарушение правил дорожного движения за неделю с 19 по 25 марта. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на данные городской полиции Денпасара. 

Уточняется, что среди всех задержанных больше всего было граждан России. Всего было задержано 43 человека из 22 стран. Наиболее распространенным нарушением является вождение без шлема, а также отсутствие номера и полного паспорта транспортного средства.

«Мы будем жестко разбираться с нарушителями правил дорожного движения. Это делается для общего блага и безопасности во время вождения, а также для минимизации дорожно-транспортных происшествий», – сказал представитель полиции.

В середине марта администрация Бали запретила иностранным туристам передвигаться по острову на мотоциклах после череды ДТП. Теперь они должны пользоваться только теми видами транспорта, которые были подготовлены туристическими службами и соответствуют стандартам «качественного и достойного туризма».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных