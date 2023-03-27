На Бали задержали 17 россиян за нарушение ПДД
17 россиян были задержаны на Бали за нарушение правил дорожного движения за неделю с 19 по 25 марта. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на данные городской полиции Денпасара.
Уточняется, что среди всех задержанных больше всего было граждан России. Всего было задержано 43 человека из 22 стран. Наиболее распространенным нарушением является вождение без шлема, а также отсутствие номера и полного паспорта транспортного средства.
«Мы будем жестко разбираться с нарушителями правил дорожного движения. Это делается для общего блага и безопасности во время вождения, а также для минимизации дорожно-транспортных происшествий», – сказал представитель полиции.
В середине марта администрация Бали запретила иностранным туристам передвигаться по острову на мотоциклах после череды ДТП. Теперь они должны пользоваться только теми видами транспорта, которые были подготовлены туристическими службами и соответствуют стандартам «качественного и достойного туризма».