СМИ узнали о планах сместить главу JPMorgan с должности из-за связи с Эпштейном

Он признал себя виновным за преступления, совершенные с 2007 по 2008 г., тогда ему назначили тюремное наказание в виде 13 месяцев лишения свободы. В июле 2019 г. его задержали во второй раз и обвинили в растлении несовершеннолетних. Ему грозило 45 лет тюрьмы, вину Эпштейн не признал. В августе 2019 г. он покончил с собой в тюрьме.