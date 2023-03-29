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СМИ узнали о планах сместить главу JPMorgan с должности из-за связи с Эпштейном

Ведомости

Генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона могут сместить с должности, которую он занимает с 2006 г., из-за связей с обвинявшемся в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщают Reuters, Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники.

По информации агентств, женщины, которые могли быть жертвами Эпштейна, подали в суд на банк из-за того, что Эпштейн оставался клиентом JPMorgan в течение пяти лет после того, как признался в совершении преступлений в 2008 г. В результате организация могла получать выгоду от деятельности финансиста и игнорировала внутренние предупреждения о поведении Эпштейна, сказано в исках.

Как пишет FT, какие-либо записи о том, что Даймон напрямую общался с Эпштейном или участвовал в обсуждениях по поводу сохранения его в качестве клиента, не были обнаружены. Дата, когда Даймон будет давать показания под присягой, еще не определена. По информации Reuters, это может произойти в мае.

Эпштейн был клиентом JPMorgan с 1998 по 2013 г., а после этого, до 2018 г., он имел счета в Deutsche Bank AG. В отношении организации также подан отдельный иск в суд, пишет FT.

Джеффри Эпштейн обвинялся в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних. В 2019 г. американка Вирджиния Джуффре рассказала в интервью NBC, что стала жертвой так называемого «секс-трафика», когда молодых девушек против их воли привозили «на встречи с богатыми клиентами». Такие «встречи» организовывал Эпштейн.

Он признал себя виновным за преступления, совершенные с 2007 по 2008 г., тогда ему назначили тюремное наказание в виде 13 месяцев лишения свободы. В июле 2019 г. его задержали во второй раз и обвинили в растлении несовершеннолетних. Ему грозило 45 лет тюрьмы, вину Эпштейн не признал. В августе 2019 г. он покончил с собой в тюрьме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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