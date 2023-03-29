СМИ узнали о планах сместить главу JPMorgan с должности из-за связи с Эпштейном
Генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона могут сместить с должности, которую он занимает с 2006 г., из-за связей с обвинявшемся в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщают Reuters, Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники.
По информации агентств, женщины, которые могли быть жертвами Эпштейна, подали в суд на банк из-за того, что Эпштейн оставался клиентом JPMorgan в течение пяти лет после того, как признался в совершении преступлений в 2008 г. В результате организация могла получать выгоду от деятельности финансиста и игнорировала внутренние предупреждения о поведении Эпштейна, сказано в исках.
Как пишет FT, какие-либо записи о том, что Даймон напрямую общался с Эпштейном или участвовал в обсуждениях по поводу сохранения его в качестве клиента, не были обнаружены. Дата, когда Даймон будет давать показания под присягой, еще не определена. По информации Reuters, это может произойти в мае.
Эпштейн был клиентом JPMorgan с 1998 по 2013 г., а после этого, до 2018 г., он имел счета в Deutsche Bank AG. В отношении организации также подан отдельный иск в суд, пишет FT.
Джеффри Эпштейн обвинялся в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних. В 2019 г. американка Вирджиния Джуффре рассказала в интервью NBC, что стала жертвой так называемого «секс-трафика», когда молодых девушек против их воли привозили «на встречи с богатыми клиентами». Такие «встречи» организовывал Эпштейн.
Он признал себя виновным за преступления, совершенные с 2007 по 2008 г., тогда ему назначили тюремное наказание в виде 13 месяцев лишения свободы. В июле 2019 г. его задержали во второй раз и обвинили в растлении несовершеннолетних. Ему грозило 45 лет тюрьмы, вину Эпштейн не признал. В августе 2019 г. он покончил с собой в тюрьме.