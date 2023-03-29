ВЦИОМ: около 50% взрослых россиян против родительской финансовой помощи

Около 20% опрошенных заявили, что в России отсутствует определенный возраст для сыновей, с которого им пора начинать жить самостоятельно, а порядка 26% то же считают о дочерях. Почти 60% при этом сообщили, что молодые люди должны начинать жить самостоятельно с 22 лет.