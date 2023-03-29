ВЦИОМ: около 50% взрослых россиян против родительской финансовой помощи
Порядка 48% российских граждан считают, что родителям не следует финансово помогать взрослым детям, при этом с ними не согласились 43% респондентов. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Согласно опросу, 69% граждан считают допустимым помогать взрослым детям в получении образования, 65% считают, что следует оказывать поддержку взрослым детям в воспитании внуков, а порядка 56% готовы помогать в аренде или приобретении жилья.
Около 20% опрошенных заявили, что в России отсутствует определенный возраст для сыновей, с которого им пора начинать жить самостоятельно, а порядка 26% то же считают о дочерях. Почти 60% при этом сообщили, что молодые люди должны начинать жить самостоятельно с 22 лет.
В середине декабря 2022 г. РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ и банка ВТБ сообщил, что 46% россиян получают финансовую помощь от семьи. Тогда в опросе приняли участие 1662 человека от 18 до 65 лет. Около 30% опрошенных рассказали, что получают денежную помощь от родителей, а от взрослых детей – только 9%.