ВЦИОМ: 58% россиян довольны своей жизнью
Более половины (58%) россиян довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет, опрос проводился в конце января.
Отмечается, что показатель вырос на 10 процентных пунктов (п. п.) относительно января 2022 г. Тогда жизнь в целом устраивала 48% респондентов.
Неоднозначную оценку качества своей жизни дали 24% опрошенных (против 28% в январе прошлого года). Они признались, что образ жизни отчасти их устраивает, а отчасти - нет. При этом доля россиян, оценивающих свою жизнь негативно, за год снизилась на 7 п. п., до 17%.
В марте 2022 г. индекс удовлетворенности жизнью достиг максимального значения — 72 п. п. В январе 2023 г. он снизился до 65 п. п., однако превысил цифры за тот же период прошлого года на 15 п. п. Такая тенденция говорит об ощутимом улучшении социального самочувствия россиян, считают аналитики.
Кроме того, 59% респондентов положительно оценили ситуацию в России, еще 33% — негативно. По данным ВЦИОМа, доля оптимистов выросла до 67% в августе 2022 г., однако резко опустилась на 10 п. п. в сентябре. Аналитики связывают это с неопределенностью из-за объявления частичной мобилизации в стране. К январю настроения россиян стабилизировались, показатель 2023 г. превысил прошлогодний, отмечается в исследовании.
Также более половины (52%) граждан считают, что Россия движется в верном направлении. Уточняется, что в феврале 2022 г. с этим были согласны лишь 37% респондентов. 19% считают, что страна идет в неправильном направлении, еще 24% не могут оценить события однозначно.