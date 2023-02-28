ВЦИОМ: 58% россиян довольны своей жизнью

Неоднозначную оценку качества своей жизни дали 24% опрошенных (против 28% в январе прошлого года). Они признались, что образ жизни отчасти их устраивает, а отчасти - нет. При этом доля россиян, оценивающих свою жизнь негативно, за год снизилась на 7 п. п., до 17%.