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Общество

ВЦИОМ: 58% россиян довольны своей жизнью

Ведомости

Более половины (58%) россиян довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет, опрос проводился в конце января.

Отмечается, что показатель вырос на 10 процентных пунктов (п. п.) относительно января 2022 г. Тогда жизнь в целом устраивала 48% респондентов. 

Неоднозначную оценку качества своей жизни дали 24% опрошенных (против 28% в январе прошлого года). Они признались, что образ жизни отчасти их устраивает, а отчасти - нет. При этом доля россиян, оценивающих свою жизнь негативно, за год снизилась на 7 п. п., до 17%.

В марте 2022 г. индекс удовлетворенности жизнью достиг максимального значения — 72 п. п. В январе 2023 г. он снизился до 65 п. п., однако превысил цифры за тот же период прошлого года на 15 п. п. Такая тенденция говорит об ощутимом улучшении социального самочувствия россиян, считают аналитики.

Кроме того, 59% респондентов положительно оценили ситуацию в России, еще 33% — негативно. По данным ВЦИОМа, доля оптимистов выросла до 67% в августе 2022 г., однако резко опустилась на 10 п. п. в сентябре. Аналитики связывают это с неопределенностью из-за объявления частичной мобилизации в стране. К январю настроения россиян стабилизировались, показатель 2023 г. превысил прошлогодний, отмечается в исследовании.

Также более половины (52%) граждан считают, что Россия движется в верном направлении. Уточняется, что в феврале 2022 г. с этим были согласны лишь 37% респондентов. 19% считают, что страна идет в неправильном направлении, еще 24% не могут оценить события однозначно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных