«Медвестник»: число программ суррогатного материнства в клиниках ЭКО упало на 70%

При этом эксперты ожидают дальнейшего падения спроса на фоне принятого в декабре 2022 г. закона, по которому воспользоваться услугами суррогатного материнства смогут только россияне, которые состоят в браке, или одинокая женщина, гражданка России, которая по медицинским показаниям не может иметь детей. Иностранным гражданам пользоваться такой услугой в России будет запрещено.