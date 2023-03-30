«Медвестник»: число программ суррогатного материнства в клиниках ЭКО упало на 70%
В России число процедур, выполненных по программам суррогатного материнства, с начала этого года сократилось на 70%, пишет «Медвестник» со ссылкой на участников рынка.
По данным основателя Ассоциации суррогатных мам и доноров ооцитов (ASMED) Елены Литвишко, в I квартале прошлого года за подбором суррогатной матери обратились 16 пар, а в январе - марте этого года – лишь четыре.
При этом в 2022 г. спрос на суррогатное материнство оказался ниже уровня допандемийного 2019 г. на 50%. По оценкам участников рынка, снижение спроса обусловлено отъездом части пациентов за границу.
При этом эксперты ожидают дальнейшего падения спроса на фоне принятого в декабре 2022 г. закона, по которому воспользоваться услугами суррогатного материнства смогут только россияне, которые состоят в браке, или одинокая женщина, гражданка России, которая по медицинским показаниям не может иметь детей. Иностранным гражданам пользоваться такой услугой в России будет запрещено.
Участники рынка подчеркивают, что содержащийся также в законе запрет на использование донорских яйцеклеток привел к «коллапсу», поскольку донорские ооциты используют для получения эмбрионов 70-75% супружеских пар, обратившихся к программе суррогатного материнства.
Работу над законопроектом депутаты начали после событий января 2020 г., когда в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, один из которых был мертв. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), впоследствии по нему было задержано восемь человек – сотрудников репродуктивных клиник.