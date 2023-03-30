При столкновении военных вертолетов в США погибли 9 человек
Все 9 военнослужащих погибли при столкновении военных вертолетов HH60 Black Hawk, выполнявших учебную миссию, в американском штате Кентукки. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя полиции.
Столкновение вертолетов 101-й воздушно-десантной дивизии произошло около 22:00 29 марта по местному времени (5:30 мск, 30 марта). Уточняется, что члены экипажа HH60 Black Hawk выполняли «обычную учебную миссию». На борту двух вертолетов находились 4 и 5 человек соответственно.
На месте крушения были обнаружены обломки вертолетов. В полиции добавили, что кроме военнослужащих больше никто не пострадал.
Столкновение произошло в округе Кригг, примерно в 40 км к северо-западу от военной базы Форт-Кэмпбелл, которая расположена на границе штатов Кентукки и Теннесси. Согласно данным на сайте армии США, HH60 Black Hawk используется для воздушных атак, медицинской эвакуации и др.