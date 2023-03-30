При столкновении военных вертолетов в США погибли 9 человек

Столкновение произошло в округе Кригг, примерно в 40 км к северо-западу от военной базы Форт-Кэмпбелл, которая расположена на границе штатов Кентукки и Теннесси. Согласно данным на сайте армии США, HH60 Black Hawk используется для воздушных атак, медицинской эвакуации и др.