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При столкновении военных вертолетов в США погибли 9 человек

Ведомости

Все 9 военнослужащих погибли при столкновении военных вертолетов HH60 Black Hawk, выполнявших учебную миссию, в американском штате Кентукки. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя полиции. 

Столкновение вертолетов 101-й воздушно-десантной дивизии произошло около 22:00 29 марта по местному времени (5:30 мск, 30 марта). Уточняется, что члены экипажа HH60 Black Hawk выполняли «обычную учебную миссию». На борту двух вертолетов находились 4 и 5 человек соответственно. 

На месте крушения были обнаружены обломки вертолетов. В полиции добавили, что кроме военнослужащих больше никто не пострадал. 

Столкновение произошло в округе Кригг, примерно в 40 км к северо-западу от военной базы Форт-Кэмпбелл, которая расположена на границе штатов Кентукки и Теннесси. Согласно данным на сайте армии США, HH60 Black Hawk используется для воздушных атак, медицинской эвакуации и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных