В новых регионах за месяц назначали уже 30 000 пенсий
Фонд пенсионного и социального страхования (Соцфонд) назначил с 1 марта уже около 30 000 пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель фонда Сергей Чирков в эфире «Россия-24».
«Уже назначили порядка 30 000 пенсий за март жителям новых регионов и такое же количество ежемесячных денежных выплат инвалидам», – приводит его слова ТАСС.
Чирков также рассказал, что при администрациях регионов были созданы комиссии по подтверждению пенсионных и социальных прав заявителей. В новых регионах РФ, по его данным, проживают порядка 1,5 млн пенсионеров.
С 1 марта жителям новых регионов России начали назначать пенсии по российским нормам. С марта жители новых регионов также могут получать выплаты по обязательному соцстрахованию. В частности, пособия по беременности и родам, временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан. Для расчета размеров пособий будут использоваться данные о трудовом доходе с момента вхождения областей в состав РФ.
Пенсии и ежемесячные выплаты будут осуществляться за счет предоставляемых Соцфонду средств бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что присоединенные регионы нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов. Тогда же Путин подчеркнул, что в субъектах, как и в других регионах страны, появятся стандарты соцобеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий.