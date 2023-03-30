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В новых регионах за месяц назначали уже 30 000 пенсий

Ведомости

Фонд пенсионного и социального страхования (Соцфонд) назначил с 1 марта уже около 30 000 пенсий жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель фонда Сергей Чирков в эфире «Россия-24».

«Уже назначили порядка 30 000 пенсий за март жителям новых регионов и такое же количество ежемесячных денежных выплат инвалидам», – приводит его слова ТАСС.

Чирков также рассказал, что при администрациях регионов были созданы комиссии по подтверждению пенсионных и социальных прав заявителей. В новых регионах РФ, по его данным, проживают порядка 1,5 млн пенсионеров.

С 1 марта жителям новых регионов России начали назначать пенсии по российским нормам. С марта жители новых регионов также могут получать выплаты по обязательному соцстрахованию. В частности, пособия по беременности и родам, временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан. Для расчета размеров пособий будут использоваться данные о трудовом доходе с момента вхождения областей в состав РФ.

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Пенсии и ежемесячные выплаты будут осуществляться за счет предоставляемых Соцфонду средств бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что присоединенные регионы нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов. Тогда же Путин подчеркнул, что в субъектах, как и в других регионах страны, появятся стандарты соцобеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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