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Суд перенес заседание по избранию меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры

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Суд в Киеве перенес заседание с участием наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) на понедельник, 3 апреля. Епископ заявил, что плохо себя чувствует, пишет «Страна.ua».

Судья перенес заседание по избранию меры пресечения митрополиту УПЦ на 9.00 утра понедельника. Наместник лавры на суде заявил о плохом самочувствии из-за понижения уровня сахара в крови, пишет издание. 

Ранее сегодня митрополит Павел сообщил о получении подозрения от Службы безопасности Украины (СБУ) в разжигании розни на почве религии. Еще до суда в ходе общения с прихожанами он говорил, что его уже отправили под домашний арест.

Наместника Киево-Печерской лавры хотят отправить под домашний арест

Митрополита Украинской православной церкви заподозрили в разжигании религиозной вражды

В СБУ позднее заявили, что служба собрала доказательную базу относительно причастности митрополита к разжиганию религиозной розни. Помимо этого его подозревают в «оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины». По месту проживания епископа проводятся следственные действия, говорится в сообщении.

Комментируя подозрение от СБУ, митрополит Павел в зале суда заявил, что он «никогда не был на стороне агрессии», пишет также «Украинская правда».

По данным СБУ, с 2022 г. было возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя, суды вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков, двух из которых обменяли на украинских военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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