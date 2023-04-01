Суд перенес заседание по избранию меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры
Суд в Киеве перенес заседание с участием наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) на понедельник, 3 апреля. Епископ заявил, что плохо себя чувствует, пишет «Страна.ua».
Судья перенес заседание по избранию меры пресечения митрополиту УПЦ на 9.00 утра понедельника. Наместник лавры на суде заявил о плохом самочувствии из-за понижения уровня сахара в крови, пишет издание.
Ранее сегодня митрополит Павел сообщил о получении подозрения от Службы безопасности Украины (СБУ) в разжигании розни на почве религии. Еще до суда в ходе общения с прихожанами он говорил, что его уже отправили под домашний арест.
В СБУ позднее заявили, что служба собрала доказательную базу относительно причастности митрополита к разжиганию религиозной розни. Помимо этого его подозревают в «оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины». По месту проживания епископа проводятся следственные действия, говорится в сообщении.
Комментируя подозрение от СБУ, митрополит Павел в зале суда заявил, что он «никогда не был на стороне агрессии», пишет также «Украинская правда».
По данным СБУ, с 2022 г. было возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя, суды вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков, двух из которых обменяли на украинских военнослужащих.