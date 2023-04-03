Путин поручил Воробьеву работать над рекультивацией мусорных полигонов
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву провести работу по рекультивации мусорных полигонов. Об этом глава государства сообщил во время встречи с руководителем региона по итогам 2022 г., передает пресс-служба Кремля.
«Вы провели очень большую работу по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов. <...> Но надо теперь, конечно, работать над рекультивацией активно», – сказал Путин.
В свою очередь Воробьев отметил, что по итогам прошлого года было закрыто 39 полигонов ТКО, 17 из них уже были рекультивированы. «То есть не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят», – сказал Воробьев.
По его словам, самыми проблемными объектами являются полигоны «Ядрово» в Волоколамске и «Лесная» в Серпухове. Воробьев отметил, что земли из-под них будут рекультивированы в 2023 – 2024 гг., после этого «тревожных объектов не останется».
В 2018 г. скандал разгорелся вокруг мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе, жители которого начали жаловаться на неприятный запах со свалки. Они провели несколько митингов с требованием закрыть полигон. Весной 2018 г. ситуация обострилась из-за выброса свалочного газа, после которого были госпитализированы несколько десятков детей. Анализ воздуха, проведенный активистами накануне массового отравления, показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза. В декабре 2020 г. этот мусорный полигон был закрыт.
Закрытие мусорных полигонов и рекультивация земель происходит в рамках федерального проекта «Чистая страна», который был утвержден в 2016 г. Целью программы является уменьшение экологического ущерба, который связан с захоронением твердых бытовых отходов, и создание системы, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных мусорных полигонов на основании сообщений граждан и общественных организаций.