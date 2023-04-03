Путин поручил Воробьеву работать над рекультивацией мусорных полигонов

В свою очередь Воробьев отметил, что по итогам прошлого года было закрыто 39 полигонов ТКО, 17 из них уже были рекультивированы. «То есть не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят», – сказал Воробьев.