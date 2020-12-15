В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Ядрово»

«Десять мы уже закончили, на семи сейчас идет рекультивация. Еще 15 — проектирование. "Ядрово" в 2021 г. становится в проектирование, и затем здесь будет также наведено полное соответствие экологической безопасности. Уже сейчас мы говорили про то, что важно очистить реку. Повесить замок — это важный этап. Но это лишь этап. Наша цель — все полигоны рекультивировать», — сказал Воробьев.