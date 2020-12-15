В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Ядрово»
Подмосковные власти закрыли мусорный полигон «Ядрово» недалеко от Волоколамска, передает издание «360». Полигон проработал почти 40 лет, его решили закрыть досрочно — мусорный полигон в этом году мог принять около четырех т мусора, но успел принять только три. Отходы, которые везлись в «Ядрово», будут отправлены в комплекс переработки отходов «Храброво» в Можайском городском округе.
По словам губернатора Андрея Воробьева, на территори Подмосковья действуют 39 полигонов — все они будут закрыты в этом году.
«В XX веке свою работу в Московской области начали 39 полигонов. В этом году мы закроем все — ни одной городской свалки не будет в Московской области. Сегодня уже работает 12 комплексов по переработке отходов», — цитирует Воробьева издание.
По его словам, новые комплексы по переработке отходов отвечают «современным экологическим стандартам», так как они исключают неприятный запах и загрязнение экологии, в частности рек и водоемов. Он также отметил, что сейчас в регионе ведется большая работа по рекультивации мусорных полигонов региона.
«Десять мы уже закончили, на семи сейчас идет рекультивация. Еще 15 — проектирование. "Ядрово" в 2021 г. становится в проектирование, и затем здесь будет также наведено полное соответствие экологической безопасности. Уже сейчас мы говорили про то, что важно очистить реку. Повесить замок — это важный этап. Но это лишь этап. Наша цель — все полигоны рекультивировать», — сказал Воробьев.
В 2018 г. полигон «Ядрово» оказался в центре скандала, жители Волоколамского района в феврале начали жаловаться на неприятный запах со свалки. Они провели несколько митингов с требованием закрыть полигон. Весной ситуация обострилась из-за выброса свалочного газа, после которого были госпитализированы несколько десятков детей. Анализ воздуха, проведенный активистами накануне массового отравления, показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.
В мае 2019 г. министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин обещал закрыть полигон в 2020 г. Проект рекультивации свалки прошел этап общественных слушаний. В конце сентября началась дегазация второго тела свалки, сообщает РБК. В июне СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ (ч. 2 ст. 247 УК). 22 июля Волоколамский городской суд арестовал земли и другое имущество оператора «Ядрово», передав его Московской областной специализированной аварийно-спасательной службе (находится в ведении министерства ЖКХ области).
В августе 2019 г. «Ведомости» сообщали, что у компании-оператора мусорного полигона ООО «Ядрово» сменился собственник. Собственником 75% компании стала ООО «Весна», оставшиеся 25% принадлежат администрации Волоколамского района. Компания «Весна» была зарегистрирована в феврале 2019 г., она являлась резидентом «Сколково». Тогда основным владельцем «Весны» был Дмитрий Михайлович Бортников. По данным ЕГРЮЛа, ему принадлежало 51% компании. Человек, близкий к компании, участник правительственных совещаний, а также бывший сотрудник правоохранительных органов рассказывал «Ведомостям», что Дмитрий Бортников — племянник директора ФСБ. На сегодняшний день, по данным ЕГРЮЛ, Дмитрию Бортникову принадлежит лишь 20% «Весны», еще 33% у Сергея Суханова, а остальные 47% — у ООО «ЦМПТ».