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Общество

Хамовнический суд Москвы арестовал подозреваемую в шпионаже

Ведомости

Хамовнический суд Москвы санкционировал арест гражданки Оксаны Федоровой, подозреваемой в шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении  Оксаны Федоровой сроком до 3 июня 2023 г.», – говорится в сообщении. Ей вменяется преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ (шпионаж). Гражданство Федоровой уточнить отказались. Ранее меру пресечения по делам о шпионаже избирал Лефортовский суд.

30 марта по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге был задержан корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. В ФСБ уточнили, что следственное управление службы возбудило в отношении Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая 2023 г.

В январе ФСБ России возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США, который занимался сбором информации «по биологической тематике». Уточнялось, что дело возбуждено по ст. 276 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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