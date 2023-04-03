Хамовнический суд Москвы арестовал подозреваемую в шпионаже

30 марта по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге был задержан корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. В ФСБ уточнили, что следственное управление службы возбудило в отношении Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая 2023 г.