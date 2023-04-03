Хамовнический суд Москвы арестовал подозреваемую в шпионаже
Хамовнический суд Москвы санкционировал арест гражданки Оксаны Федоровой, подозреваемой в шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Оксаны Федоровой сроком до 3 июня 2023 г.», – говорится в сообщении. Ей вменяется преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ (шпионаж). Гражданство Федоровой уточнить отказались. Ранее меру пресечения по делам о шпионаже избирал Лефортовский суд.
30 марта по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге был задержан корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. В ФСБ уточнили, что следственное управление службы возбудило в отношении Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая 2023 г.
В январе ФСБ России возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США, который занимался сбором информации «по биологической тематике». Уточнялось, что дело возбуждено по ст. 276 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.