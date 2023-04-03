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В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим КТО

Ведомости

Управление ФСБ России по Ингушетии приняло решение ввести режим контртеррористической операции на территории Малгобекского района республики, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетии генерал-майором Кечкиным Д. Н. принято решение о проведении с 20:00 мск 03 апреля 2023 г. контртеррористической операции на территории Малгобекского района Республики Ингушетии», – следует из сообщения.

До этого в ФСБ сообщали, что в республике объявлены в розыск пятеро жителей региона. Уточнялось, что их подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.

В феврале на территории хутора Петровский в Ставропольском крае был введен режим контртеррористической операции (КТО). В пресс-службе управления ФСБ по региону пояснили, что на территории хутора усилена охрана общественного порядка, проводится проверка документов у людей, на некоторых участках может быть ограничен доступ людей и транспорта.

КТО, или контртеррористическая операция, проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. В случае введения КТО руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении режима КТО и о территории, в пределах которой она проводится, в частности, президента России, председателя правительства, председателей Госдумы и Совфеда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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