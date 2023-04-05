На участие в новом сезоне конкурса «Лидеры России» поступило более 17 000 заявок
Свыше 17 000 заявок поступило на участие в новом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» в первый день начала их приема, заявил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, передает «РИА Новости».
«Интерес к конкурсу не падает, остается высоким», – рассказал Комиссаров на заседании наблюдательного совета конкурса «Лидеры России».
Подать заявку и участвовать в конкурсе может любой желающий, основным требованием является наличие управленческого опыта.
Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 г. по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря участию в конкурсе более 400 человек были назначены на новые должности, всего же за это время было принято свыше 840 000 заявок из России и 150 стран мира.