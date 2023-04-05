Газета
Общество

Росстат зафиксировал рост заболеваемости острыми гепатитами и сифилисом в начале года

Ведомости

В России в начале года резко выросла инфекционная заболеваемость ВИЧ, туберкулезом и сифилисом, передает «Медвестник» со ссылкой на данные Росстата и отчеты Роспотребнадзора.

Среди социально значимых болезней зафиксирован рост заболеваемости впервые выявленным туберкулезом – на 10% (+2900), ВИЧ — на 20% (+4400), гонококковой инфекцией — на 19% (+900 случаев заражения) в январе 2023 г.

Половина всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлась на 13 регионов: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Москву, Санкт-Петербург, Иркутскую, Кемеровскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую и Челябинскую области.

При этом резко выросла заболеваемость гепатитом А, которым за месяц заболели около 300 человек и гепатитом С — около 100 человек. Заболеваемость гепатитом B выросла на 11%. Роспотребнадзор также зарегистрировал около 400 случаев коклюша и около 100 случаев паротита.

«Ведомости» ранее писали, что заболеваемость в России острыми вирусными гепатитами B и C, активным туберкулезом и ВИЧ уже третий год подряд не возвращается к допандемийным показателям, чего нельзя сказать про сифилис. Число впервые выявленных случаев этого заболевания по итогам 2022 г. не только достигло уровня 2019 г., но и превысило его.

В 2022 г. после отмены большинства ограничений заболеваемость острым гепатитом C выросла, а распространение гепатита В осталось на том же уровне, что и в 2021 г. (0,3 случая на 100 000 человек), сказал он. При этом к уровню 2019 г. (0,6 случая на 100 000 человек) показатель так и не вернулся, по данным Росстата. 

Ранее по теме: Заболеваемость ВИЧ и туберкулезом так и не вернулась к уровню до пандемии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных