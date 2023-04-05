Росстат зафиксировал рост заболеваемости острыми гепатитами и сифилисом в начале года

В 2022 г. после отмены большинства ограничений заболеваемость острым гепатитом C выросла, а распространение гепатита В осталось на том же уровне, что и в 2021 г. (0,3 случая на 100 000 человек), сказал он. При этом к уровню 2019 г. (0,6 случая на 100 000 человек) показатель так и не вернулся, по данным Росстата.