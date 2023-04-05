Росстат зафиксировал рост заболеваемости острыми гепатитами и сифилисом в начале года
В России в начале года резко выросла инфекционная заболеваемость ВИЧ, туберкулезом и сифилисом, передает «Медвестник» со ссылкой на данные Росстата и отчеты Роспотребнадзора.
Среди социально значимых болезней зафиксирован рост заболеваемости впервые выявленным туберкулезом – на 10% (+2900), ВИЧ — на 20% (+4400), гонококковой инфекцией — на 19% (+900 случаев заражения) в январе 2023 г.
Половина всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлась на 13 регионов: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Москву, Санкт-Петербург, Иркутскую, Кемеровскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую и Челябинскую области.
При этом резко выросла заболеваемость гепатитом А, которым за месяц заболели около 300 человек и гепатитом С — около 100 человек. Заболеваемость гепатитом B выросла на 11%. Роспотребнадзор также зарегистрировал около 400 случаев коклюша и около 100 случаев паротита.
«Ведомости» ранее писали, что заболеваемость в России острыми вирусными гепатитами B и C, активным туберкулезом и ВИЧ уже третий год подряд не возвращается к допандемийным показателям, чего нельзя сказать про сифилис. Число впервые выявленных случаев этого заболевания по итогам 2022 г. не только достигло уровня 2019 г., но и превысило его.
В 2022 г. после отмены большинства ограничений заболеваемость острым гепатитом C выросла, а распространение гепатита В осталось на том же уровне, что и в 2021 г. (0,3 случая на 100 000 человек), сказал он. При этом к уровню 2019 г. (0,6 случая на 100 000 человек) показатель так и не вернулся, по данным Росстата.