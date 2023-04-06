«РИА Новости»: в ходе КТО в Ингушетии погибли трое полицейских
Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В ходе боестолкновения три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.
При этом информация о том, сколько боевиков было ликвидировано, не приводится. Действие режима КТО в Малгобекском районе по-прежнему продолжается, отметили в правоохранительных органах.
Вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт была обнаружена группа боевиков, которая при попытке задержания открыла огонь из автоматов.
Режим КТО был введен на территории Малгобекского района Ингушетии вечером 3 апреля. До этого в ФСБ сообщали, что в республике объявлены в розыск пятеро жителей региона. Уточнялось, что их подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности. По информации «РИА Новости», накануне, 5 апреля, в одном из сел Малгобекского района обнаружили тело одного из боевиков, которых разыскивают за нападение на сотрудников полиции. При нем были обнаружены автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.