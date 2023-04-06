«РИА Новости»: в ходе КТО в Ингушетии погибли трое полицейских

Режим КТО был введен на территории Малгобекского района Ингушетии вечером 3 апреля. До этого в ФСБ сообщали, что в республике объявлены в розыск пятеро жителей региона. Уточнялось, что их подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности. По информации «РИА Новости», накануне, 5 апреля, в одном из сел Малгобекского района обнаружили тело одного из боевиков, которых разыскивают за нападение на сотрудников полиции. При нем были обнаружены автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.