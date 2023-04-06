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«РИА Новости»: в ходе КТО в Ингушетии погибли трое полицейских

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Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе боестолкновения три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

При этом информация о том, сколько боевиков было ликвидировано, не приводится. Действие режима КТО в Малгобекском районе по-прежнему продолжается, отметили в правоохранительных органах.

Вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт была обнаружена группа боевиков, которая при попытке задержания открыла огонь из автоматов.

Режим КТО был введен на территории Малгобекского района Ингушетии вечером 3 апреля. До этого в ФСБ сообщали, что в республике объявлены в розыск пятеро жителей региона. Уточнялось, что их подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности. По информации «РИА Новости», накануне, 5 апреля, в одном из сел Малгобекского района обнаружили тело одного из боевиков, которых разыскивают за нападение на сотрудников полиции. При нем были обнаружены автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных