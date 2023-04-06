Электронный полис ОМС на «Госуслугах» с начала года получили более 40 млн россиян

В ведомстве напомнили, что для оформления электронного полиса себе или ребенку нужно, если нет пластикового или бумажного варианта документа, подать заявление на «Госуслугах». Как Минцифры сообщало ранее, детям и взрослым полис оформляют в течение одного рабочего дня. Если же полис уже есть, то достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале и согласиться на получение данных из Фонда обязательного медицинского страхования, после чего полис загрузится автоматически.