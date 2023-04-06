Электронный полис ОМС на «Госуслугах» с начала года получили более 40 млн россиян
С начала года электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) оформили на «Госуслугах» уже более 40 млн россиян, сообщила пресс-служба Минцифры.
«Оформление электронного полиса на "Госуслугах" доступно жителям всех регионов России. За первые три месяца его получили уже более 40 млн человек», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что для оформления электронного полиса себе или ребенку нужно, если нет пластикового или бумажного варианта документа, подать заявление на «Госуслугах». Как Минцифры сообщало ранее, детям и взрослым полис оформляют в течение одного рабочего дня. Если же полис уже есть, то достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале и согласиться на получение данных из Фонда обязательного медицинского страхования, после чего полис загрузится автоматически.
При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике информация о полисе будет добавляться автоматически, а в регистратуре можно показать электронный документ на экране смартфона.
Как писали в декабре «Ведомости», Минфин предложил объединить системы ДМС и обязательного медстрахования (ОМС). Власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной (сейчас оба принципа страхования существуют параллельно). Минфин планирует, что администрированием общей системы будут заниматься страховщики, добавил собеседник во Всероссийском союзе страховщиков, но только те, которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг.