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Госдума приняла закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений

Ведомости

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о введение уголовного наказания до 9 лет колонии за незаконный сбор, оборот и уничтожение растений и грибов, охраняемых международными договорами или занесенных в Красную книгу России. Это следует из думской базы данных.

Теперь за незаконную добычу, приобретение, хранение, перевозку или продажу краснокнижных растений и грибов можно получить до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. До 6 лет и штраф до 2 млн руб. можно получить за аналогичные действия, но с использованием служебного положения, а также с публичной демонстрацией этих действий в интернете или СМИ.

При этом до 9 лет лишения свободы и штрафом до 3 млн руб. будут наказываться те, кто незаконно приобрел или продал такие растения, используя для этого СМИ и интернет, а также действуя в организованной группе или по предварительному сговору. Принятым документом вводится новая статья в Уголовный кодекс РФ — ст. 260.1.

Законопроект был внесен в парламент 9 ноября 2022 г. группой депутатов от «Единой России» и сенаторами Совета Федерации. В том числе среди авторов – руководитель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных