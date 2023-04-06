Госдума приняла закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о введение уголовного наказания до 9 лет колонии за незаконный сбор, оборот и уничтожение растений и грибов, охраняемых международными договорами или занесенных в Красную книгу России. Это следует из думской базы данных.
Теперь за незаконную добычу, приобретение, хранение, перевозку или продажу краснокнижных растений и грибов можно получить до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. До 6 лет и штраф до 2 млн руб. можно получить за аналогичные действия, но с использованием служебного положения, а также с публичной демонстрацией этих действий в интернете или СМИ.
При этом до 9 лет лишения свободы и штрафом до 3 млн руб. будут наказываться те, кто незаконно приобрел или продал такие растения, используя для этого СМИ и интернет, а также действуя в организованной группе или по предварительному сговору. Принятым документом вводится новая статья в Уголовный кодекс РФ — ст. 260.1.
Законопроект был внесен в парламент 9 ноября 2022 г. группой депутатов от «Единой России» и сенаторами Совета Федерации. В том числе среди авторов – руководитель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.