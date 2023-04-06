Госдума приняла закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений

Теперь за незаконную добычу, приобретение, хранение, перевозку или продажу краснокнижных растений и грибов можно получить до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. До 6 лет и штраф до 2 млн руб. можно получить за аналогичные действия, но с использованием служебного положения, а также с публичной демонстрацией этих действий в интернете или СМИ.