В ЛДПР анонсировали создание нейросети «Жириновский»
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о работе по созданию нейросети «Жириновский». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«При помощи искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм «Жириновский». К разработке будут привлечены ведущие отечественные специалисты. Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире – о том, что и предвидел Владимир Вольфович», – сказано в сообщении.
Слуцкий добавил, что алгоритм будет формулировать собственные прогнозы на основании того, что предсказывал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению действующего лидера фракции, это «послужит успешному развитию будущего России и всего мира».
Разработкой будут заниматься в Университете мировых цивилизаций, при котором будет создан исследовательский институт для изучения наследия Жириновского.
Позже в пресс-службе ЛДПР сообщили, алгоритм будет построен на основании интервью с Жириновским более чем за 30 лет, будет проанализировано свыше 18 000 часов его выступлений. «Этой базы данных вполне хватит для того чтобы сгенерировать его ответ на возможные новые вопросы. Задачи этой нейросети исключительно просветительские – познакомить людей с наследием Жириновского», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией ЛДПР с 1990 г. Жириновского похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище.
Сегодня, 6 апреля, на Новодевичьем кладбище открыли памятник политику. Памятник был создан народным художником России Андреем Ковальчуком, общая высота бронзового монумента вместе с постаментом составляет 2,75 м. На церемонии открытия памятника также присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр финансов Антон Силуанов, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты фракции, член ЛДПР Виктор Бут, сын и дочь Жириновского.