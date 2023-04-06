В ЛДПР анонсировали создание нейросети «Жириновский»

Позже в пресс-службе ЛДПР сообщили, алгоритм будет построен на основании интервью с Жириновским более чем за 30 лет, будет проанализировано свыше 18 000 часов его выступлений. «Этой базы данных вполне хватит для того чтобы сгенерировать его ответ на возможные новые вопросы. Задачи этой нейросети исключительно просветительские – познакомить людей с наследием Жириновского», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).