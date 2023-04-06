На Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому

После смерти Жириновского инициативы переименовать улицы городов или парков в его честь были выдвинуты властями Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Читы и других городов, в том числе Херсона. В середине сентября 2022 г. на сайте правительства Москвы было опубликовано постановление, согласно которому одна из улиц ЗАО будет названа именем Жириновского. Уточнялось, что улица находится вдоль границы природного заказника «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское.