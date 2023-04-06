На Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому
Основателю и бывшему лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому открыли памятник на Новодевичьем кладбище в годовщину его смерти. Церемонию вел руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Жириновский сплачивает людей. Он жив, он жив до сих пор, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия», – сказал он (цит. по ТАСС).
На церемонии открытия памятника также присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр финансов Антон Силуанов, депутаты фракции, член ЛДПР Виктор Бут, сын и дочь Жириновского. Памятник был создан народным художником России Андреем Ковальчуком, общая высота бронзового монумента вместе с постаментом составляет 2,75 м.
По случаю годовщины смерти Жириновского президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам мемориальных мероприятий. «Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни. <...> Таким он и останется в нашей памяти», – сказано в телеграмме.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией ЛДПР с 1990 г., сейчас фракцию возглавляет Леонид Слуцкий. Жириновского похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище.
После смерти Жириновского инициативы переименовать улицы городов или парков в его честь были выдвинуты властями Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Читы и других городов, в том числе Херсона. В середине сентября 2022 г. на сайте правительства Москвы было опубликовано постановление, согласно которому одна из улиц ЗАО будет названа именем Жириновского. Уточнялось, что улица находится вдоль границы природного заказника «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское.