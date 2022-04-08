В Москве простились с Владимиром Жириновским

В 8:00 утра началось отпевание политика в храме Христа Спасителя, панихиду провел патриарх Кирилл. «Что самое главное и что явилось причиной высокого уважения к покойному в нашем народе – это искренность, с которой он отстаивал свои убеждения. Хотя он был дипломатом по образованию и в части своей биографии, на трибуне он не был дипломатом, он говорил то, что он думал, без всяких компромиссов, и вот эта честная позиция вызывала симпатию и признательность у других людей», – сказал патриарх перед началом службы.