В Москве простились с Владимиром Жириновским

В Москве простились с Владимиром ЖириновскимЛидера ЛДПР похоронили с государственными почестями
На Новодевичьем кладбище 8 апреля похоронили лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Основатель старейшей партии России и депутат всех созывов Государственной думы умер на 76-м году жизни от последствий коронавируса, как сообщали в ЛДПР.
Проводы Жириновского его сторонники организовали во многом так, как сам политик завещал еще в 2013 г. в интервью телеканалу «Дождь» (признан иностранным агентом, сейчас прекратил вещание). «Я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета, там на автомобиле на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа, и на подушечках ордена», – сказал Жириновский. Ордена на подушечках и панихида в Колонном зале Дома союзов состоялись, Новодевичье кладбище тоже: изначально политика собирались похоронить на Троекуровском, рядом с семьей.
В 8:00 утра началось отпевание политика в храме Христа Спасителя, панихиду провел патриарх Кирилл. «Что самое главное и что явилось причиной высокого уважения к покойному в нашем народе – это искренность, с которой он отстаивал свои убеждения. Хотя он был дипломатом по образованию и в части своей биографии, на трибуне он не был дипломатом, он говорил то, что он думал, без всяких компромиссов, и вот эта честная позиция вызывала симпатию и признательность у других людей», – сказал патриарх перед началом службы.
Супруги Жириновского Галины Лебедевой и их сына Игоря Лебедева, бывшего депутата Госдумы, журналисты в храме не заметили. Зато в самом центре толпы был губернатор Хабаровского края от ЛДПР Михаил Дегтярев, которого в партии называют одним из претендентов на роль преемника партийного вождя. Дегтярев стоял в первом ряду между спикером Госдумы, единороссом Вячеславом Володиным и исполняющим обязанности лидера фракции ЛДПР Леонидом Слуцким.
К 11 часам катафалк Aurus «Лафет» привез гроб с телом лидера ЛДПР к Дому союзов на Большой Дмитровке – месту, где традиционно проходили прощания с советскими лидерами. С раннего утра к примыкающей к Дому союзов Госдуме перекрыли подходы, потому желающие проститься с политиком люди стекались ко входу по многочисленным переулкам.
«Группы по 50 человек отделяем и разводим! Единой очереди не образуем! Следите, чтобы не курили», – командовал человек в форме. Георгиевский, Камергерский и Копьевский переулки представляли собой довольно необычное зрелище: группки людей за оцеплениями стояли примерно в 50 метрах друг от друга.
Старики с гвоздиками никак не могли понять, где им можно занять очередь. «У Госдумы, говорят, стоять нельзя – только проходить мимо и быстро, – жалуется один. – Может тут с этой группой встать подождать, главное, чтобы успели…».
Но было известно, где у очереди начало. Первым зашел в Колонный зал Дома союзов Владимир Путин. Президент прощался с политиком в одиночестве: от гроба в этот момент отошли даже члены почетного караула. Они вернулись сразу, как только Путин ушел. Затем с Жириновским попрощался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Позднее пресс–секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин приехал на гражданскую панихиду раньше ее официального начала, чтобы не создавать сложностей для ее участников потом. «Фактически Путин начал эту церемонию прощания, он был первый, кто принял в ней участие. После этого уже пошла длинная очередь. Это сделано специально, чтобы не прерывать очередь, не прерывать проход людей, которые хотели проститься», – уточнил Песков. После отъезда Путина в зал начали запускать собравшихся.
Смерть Жириновского так или иначе наложилась на политическую ситуацию: все депутаты во время панихиды вспоминали о нем в контексте происходящих на Украине событий. «Сегодня в момент тяжелейших испытаний его очень не хватает, его яркой честной позиции. Сегодня время Жириновского. Страна объединилась и занимает одну позицию», – сказала вице–спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая.
Другой зампред Госдумы от той же партии Петр Толстой напомнил, что Жириновский с начала своей политической деятельности защищал «Россию и русских». «Как жаль, что в тот момент, когда Россия повернулась и русские начали себя защищать, его с нами нет», – заметил он.
Коллеги Жириновского по нижней палате не стали пользоваться служебным выходом вместе с посетившими панихиду министрами и шли на выход вместе со всеми собравшимися. «Всем казалось, Жириновский вечен. Это действительно так. Он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас», – сказал в разговоре с журналистами Слуцкий.