В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев (фракция «Новые люди») обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров через открытые аукционы на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба «Новых людей».
«Мы предлагаем правительству возобновить работу над постановлением об открытых аукционах. И дополнить его положением, которое позволит людям не только приобретать «красивые» номера, но и продавать их, если такой номер достался человеку случайно и ему не нужен», – сказал Ткачев.
Как отметил депутат, легально получить «красивый» номер невозможно, «поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу». Ссылаясь на данные Минэкономразвития, Ткачев заявил, что такие номера стоят от 10 000 до 10 млн руб., в среднем – 300 000 руб. «Чтобы этот теневой рынок ушел в прошлое, мы предлагаем распределять "красивые" номера через открытые аукционы на «Госуслугах», – подчеркнул депутат.
Ткачев отметил, что с 2010 г. Государственная дума отклонила четыре законопроекта о проведении открытых аукционов на автомобильные номера. «В 2018 г. Минэкономразвития опубликовало проект постановления о правилах продажи "красивых" номеров, однако оно до сих пор не принято, а теневой рынок по продаже номеров продолжает существовать», – добавил он.
В январе Минцифры сообщило, что электронная версия водительского удостоверения стала доступна в приложении «Госуслуги Авто». Теперь его можно предъявлять автоинспекторам в ходе проверки документов. В ведомстве также добавили, что в приложении есть цифровая копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).
«Госавтоинспекция напоминает, что даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде», — отмечалось в сообщении ведомства.
Предъявить вышеупомянутые документы в электронном виде через приложение можно без доступа к интернету, отметили в Минцифры. На «Госуслугах Авто» доступны электронные права, СТС, оплата и обжалование штрафов, сервис проверки автомобиля и др.
Приложение «Госуслуги Авто» функционирует с 2021 г. В настоящее время им пользуются свыше 2,5 млн водителей, сообщили в Минцифры.