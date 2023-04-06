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В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров

Ведомости

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев (фракция «Новые люди») обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров через открытые аукционы на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба «Новых людей».

«Мы предлагаем правительству возобновить работу над постановлением об открытых аукционах. И дополнить его положением, которое позволит людям не только приобретать «красивые» номера, но и продавать их, если такой номер достался человеку случайно и ему не нужен», – сказал Ткачев.

Как отметил депутат, легально получить «красивый» номер невозможно, «поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу». Ссылаясь на данные Минэкономразвития, Ткачев заявил, что такие номера стоят от 10 000 до 10 млн руб., в среднем – 300 000 руб. «Чтобы этот теневой рынок ушел в прошлое, мы предлагаем распределять "красивые" номера через открытые аукционы на «Госуслугах», – подчеркнул депутат.

Ткачев отметил, что с 2010 г. Государственная дума отклонила четыре законопроекта о проведении открытых аукционов на автомобильные номера. «В 2018 г. Минэкономразвития опубликовало проект постановления о правилах продажи "красивых" номеров, однако оно до сих пор не принято, а теневой рынок по продаже номеров продолжает существовать», – добавил он.

В январе Минцифры сообщило, что электронная версия водительского удостоверения стала доступна в приложении «Госуслуги Авто». Теперь его можно предъявлять автоинспекторам в ходе проверки документов. В ведомстве также добавили, что в приложении есть цифровая копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

«Госавтоинспекция напоминает, что даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде», — отмечалось в сообщении ведомства.

Предъявить вышеупомянутые документы в электронном виде через приложение можно без доступа к интернету, отметили в Минцифры. На «Госуслугах Авто» доступны электронные права, СТС, оплата и обжалование штрафов, сервис проверки автомобиля и др.

Приложение «Госуслуги Авто» функционирует с 2021 г. В настоящее время им пользуются свыше 2,5 млн водителей, сообщили в Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных