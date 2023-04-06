В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров

Как отметил депутат, легально получить «красивый» номер невозможно, «поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу». Ссылаясь на данные Минэкономразвития, Ткачев заявил, что такие номера стоят от 10 000 до 10 млн руб., в среднем – 300 000 руб. «Чтобы этот теневой рынок ушел в прошлое, мы предлагаем распределять "красивые" номера через открытые аукционы на «Госуслугах», – подчеркнул депутат.