Электронная версия водительских прав появилась на «Госуслугах»
Электронная версия водительского удостоверения стала доступна в приложении «Госуслуги Авто», сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале. Теперь его можно предъявлять автоинспекторам в ходе проверки документов.
В ведомстве также добавили, что в приложении есть цифровая копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). «Госавтоинспекция напоминает, что даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде», — отмечается в сообщении.
В Минцифры объяснили алгоритм предъявления документов. Сначала пользователю нужно выбрать в приложении водительские права или СТС, затем нажать «Предъявить документы». После чего автоинспектор считает появившийся QR-код через специальную программу. Информация автоматически загрузится из базы Госавтоинспекции.
Предъявить вышеупомянутые документы в электронном виде через приложение можно без доступа к интернету, отметили в Минцифры. На «Госуслугах Авто» доступны электронные права, СТС, оплата и обжалование штрафов, сервис проверки автомобиля и др.
Такие новшества стали возможны благодаря совместной работе Минцифры и МВД, добавили в ведомстве. Приложение «Госуслуги Авто» функционирует с 2021г. В настоящее время им пользуются свыше 2,5 млн водителей, сообщили в Минцифры.