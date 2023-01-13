Электронная версия водительских прав появилась на «Госуслугах»

В ведомстве также добавили, что в приложении есть цифровая копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). «Госавтоинспекция напоминает, что даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде», — отмечается в сообщении.