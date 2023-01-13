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Электронная версия водительских прав появилась на «Госуслугах»

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Электронная версия водительского удостоверения стала доступна в приложении «Госуслуги Авто», сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале. Теперь его можно предъявлять автоинспекторам в ходе проверки документов.

В ведомстве также добавили, что в приложении есть цифровая копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). «Госавтоинспекция напоминает, что даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде», — отмечается в сообщении.

В Минцифры объяснили алгоритм предъявления документов. Сначала пользователю нужно выбрать в приложении водительские права или СТС, затем нажать «Предъявить документы». После чего автоинспектор считает появившийся QR-код через специальную программу. Информация автоматически загрузится из базы Госавтоинспекции.

Предъявить вышеупомянутые документы в электронном виде через приложение можно без доступа к интернету, отметили в Минцифры. На «Госуслугах Авто» доступны электронные права, СТС, оплата и обжалование штрафов, сервис проверки автомобиля и др.

Такие новшества стали возможны благодаря совместной работе Минцифры и МВД, добавили в ведомстве. Приложение «Госуслуги Авто» функционирует с 2021г. В настоящее время им пользуются свыше 2,5 млн водителей, сообщили в Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных