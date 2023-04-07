Пилоту упавшего украинского самолета вменяют незаконное пересечение границы России
Задержанному украинскому пилоту легкомоторного самолета, который упал в Брянской области 5 апреля, вменяется незаконное пересечение границы России (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Об этом сообщили в Брянском областном суде, пишет ТАСС.
В суде отметили, что мера пресечения пилоту будет вынесена Советским районным судом сегодня, 7 апреля.
5 апреля в погрануправлении ФСБ по Брянской области сообщили об упавшем легкомоторном украинском самолете, сразу после этого его пилот был задержан. В тот же день представитель Росгвардии сообщил, что самолет вели с помощью средств связи и за выполнение задания «ему обещали 50 000 гривен».
Также у пилота были обнаружены автомат, боеприпасы и бронежилет. Ранее Telegram-канал Baza опубликовал допрос задержанного, в котором тот утверждал, что следовал за другим самолетом на малой высоте и не знал, что уже пересек границу с Россией. Он отметил, что должен был по команде ведущего «сфотографировать», а обнаруженное оружие и экипировка были нужны «для защиты».