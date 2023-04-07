Пилоту упавшего украинского самолета вменяют незаконное пересечение границы России

Также у пилота были обнаружены автомат, боеприпасы и бронежилет. Ранее Telegram-канал Baza опубликовал допрос задержанного, в котором тот утверждал, что следовал за другим самолетом на малой высоте и не знал, что уже пересек границу с Россией. Он отметил, что должен был по команде ведущего «сфотографировать», а обнаруженное оружие и экипировка были нужны «для защиты».