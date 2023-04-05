Пилота упавшего в Брянской области украинского самолета вели по средствам связи
Пилота украинского легкомоторного самолета, упавшего в Брянской области, по предварительной информации, вели с помощью средств связи, сообщил представитель Росгвардии ТАСС.
«Предположительно, пилота вели по средствам связи. Второго самолета не было. С его слов, [за выполнение задания] ему обещали 50 000 гривен», – рассказал он.
У задержанного обнаружили автомат, боеприпасы и бронежилет, отмечает агентство.
При этом сам задержанный в ходе допроса на месте происшествия, видео которого опубликовал Telegram-канал Baza, утверждает, что следовал за другим самолетом на малой высоте и не знал, что уже пересек границу с Россией. По его словам, он должен был по команде ведущего «сфотографировать», а автомат с бронежилетом у него были «для защиты».
В погрануправлении ФСБ по Брянской области ранее сообщили о задержании пилота, в отношении него начато разбирательство.
Ранее сегодня ВСУ атаковали территорию Брянской области, сбросив с помощью беспилотника взрывное устройство, один человек пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. 4 апреля под обстрел попало село Алешковичи. В результате никто не пострадал, повреждение получила крыша частного дома. В предыдущий раз с помощью беспилотника ВСУ атаковали Севский район Брянской области 3 апреля. Обошлось без пострадавших.