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Пилота упавшего в Брянской области украинского самолета вели по средствам связи

Ведомости

Пилота украинского легкомоторного самолета, упавшего в Брянской области, по предварительной информации, вели с помощью средств связи, сообщил представитель Росгвардии ТАСС.

«Предположительно, пилота вели по средствам связи. Второго самолета не было. С его слов, [за выполнение задания] ему обещали 50 000 гривен», – рассказал он.

У задержанного обнаружили автомат, боеприпасы и бронежилет, отмечает агентство.

При этом сам задержанный в ходе допроса на месте происшествия, видео которого опубликовал Telegram-канал Baza, утверждает, что следовал за другим самолетом на малой высоте и не знал, что уже пересек границу с Россией. По его словам, он должен был по команде ведущего «сфотографировать», а автомат с бронежилетом у него были «для защиты».

В погрануправлении ФСБ по Брянской области ранее сообщили о задержании пилота, в отношении него начато разбирательство.

Ранее сегодня ВСУ атаковали территорию Брянской области, сбросив с помощью беспилотника взрывное устройство, один человек пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. 4 апреля под обстрел попало село Алешковичи. В результате никто не пострадал, повреждение получила крыша частного дома. В предыдущий раз с помощью беспилотника ВСУ атаковали Севский район Брянской области 3 апреля. Обошлось без пострадавших. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных