Пилота упавшего в Брянской области украинского самолета вели по средствам связи

При этом сам задержанный в ходе допроса на месте происшествия, видео которого опубликовал Telegram-канал Baza, утверждает, что следовал за другим самолетом на малой высоте и не знал, что уже пересек границу с Россией. По его словам, он должен был по команде ведущего «сфотографировать», а автомат с бронежилетом у него были «для защиты».