В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет

28 марта депутаты внесли в Госдуму законопроект, который расширяет возможности силовых спецслужб по уничтожению беспилотников. Если раньше они могли уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в воздухе, то теперь норма расширена на любые беспилотные аппараты, в том числе наземные и водные, и сбивать их могут, соответственно, не только в воздухе, но и на земле, и в воде.