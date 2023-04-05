В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет
Украинский легкомоторный самолет упал в Клинцовском районе Брянской области, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ.
«Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск», – говорится в сообщении.
Пилот был задержан, в отношении него начато разбирательство, добавили там.
Ранее сегодня ВСУ атаковали территорию Брянской области, сбросив с помощью беспилотника взрывное устройство, один человек пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. 4 апреля под обстрел попало село Алешковичи. В результате никто не пострадал, повреждение получила крыша частного дома. В предыдущий раз с помощью беспилотника ВСУ атаковали Севский район Брянской области 3 апреля. Обошлось без пострадавших.
28 марта депутаты внесли в Госдуму законопроект, который расширяет возможности силовых спецслужб по уничтожению беспилотников. Если раньше они могли уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в воздухе, то теперь норма расширена на любые беспилотные аппараты, в том числе наземные и водные, и сбивать их могут, соответственно, не только в воздухе, но и на земле, и в воде.
Такие возможности появятся у Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП.