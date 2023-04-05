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В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет

Ведомости

Украинский легкомоторный самолет упал в Клинцовском районе Брянской области, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ.

«Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск», – говорится в сообщении.

Пилот был задержан, в отношении него начато разбирательство, добавили там.

Ранее сегодня ВСУ атаковали территорию Брянской области, сбросив с помощью беспилотника взрывное устройство, один человек пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. 4 апреля под обстрел попало село Алешковичи. В результате никто не пострадал, повреждение получила крыша частного дома. В предыдущий раз с помощью беспилотника ВСУ атаковали Севский район Брянской области 3 апреля. Обошлось без пострадавших. 

28 марта депутаты внесли в Госдуму законопроект, который расширяет возможности силовых спецслужб по уничтожению беспилотников. Если раньше они могли уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в воздухе, то теперь норма расширена на любые беспилотные аппараты, в том числе наземные и водные, и сбивать их могут, соответственно, не только в воздухе, но и на земле, и в воде.

Такие возможности появятся у Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных