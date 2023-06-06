РЖД запустит «Ласточку» между Сочи и Гагрой
Решение о запуске нового маршрута было принято в связи «с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении». В компании уточнили, что из Сочи до Гагры можно будет добраться ежедневно за исключением нескольких дней в июле и в августе. Поезд уходит из российского города в 11.54. Время в пути составляет чуть больше трех часов.
Из Гагры до Сочи также можно будет добраться ежедневно. Поезд отправляется из абхазского города в 7.30 и прибывает в Сочи в 11.34. Маршрут пролегает через аэропорт Сочи. Также путешественникам доступны поезда, отправляющиеся прямо от аэропорта Сочи или прибывающие сразу туда.
В РЖД отметили, что на этих маршрутах будут курсировать пятивагонные «Ласточки». Таможенный и пограничный контроль будет проводиться на станции Веселое (на территории России) и на станции Цандрипш (на территории Абхазии). Добраться из Сочи в Гагру россияне смогут по внутреннему паспорту.