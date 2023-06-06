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РЖД запустит «Ласточку» между Сочи и Гагрой

Ведомости

С 8 июня РЖД запустит новый международный поезд «Ласточка» Сочи – Гагра. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Решение о запуске нового маршрута было принято в связи «с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении». В компании уточнили, что из Сочи до Гагры можно будет добраться ежедневно за исключением нескольких дней в июле и в августе. Поезд уходит из российского города в 11.54. Время в пути составляет чуть больше трех часов.

Из Гагры до Сочи также можно будет добраться ежедневно. Поезд отправляется из абхазского города в 7.30 и прибывает в Сочи в 11.34. Маршрут пролегает через аэропорт Сочи. Также путешественникам доступны поезда, отправляющиеся прямо от аэропорта Сочи или прибывающие сразу туда.

В РЖД отметили, что на этих маршрутах будут курсировать пятивагонные «Ласточки». Таможенный и пограничный контроль будет проводиться на станции Веселое (на территории России) и на станции Цандрипш (на территории Абхазии). Добраться из Сочи в Гагру россияне смогут по внутреннему паспорту. 

Ранее в РЖД сообщили, что с 1 июня по 31 августа 2023 г. дети в возрасте от 10 до 17 лет смогут путешествовать на поездах со скидкой 50%. Акция распространяется на поездки в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, а также в ряде «Ласточек» и двухэтажных купейных вагонах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных