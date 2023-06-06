РЖД запустит «Ласточку» между Сочи и Гагрой

Решение о запуске нового маршрута было принято в связи «с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении». В компании уточнили, что из Сочи до Гагры можно будет добраться ежедневно за исключением нескольких дней в июле и в августе. Поезд уходит из российского города в 11.54. Время в пути составляет чуть больше трех часов.