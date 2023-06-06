В Минобрнауки спрогнозировали рост числа иностранных студентов к 2030 году
К 2030 г. число иностранных студентов в российских вузах вырастет до 435 000 человек. Такой прогноз дал директор правового департамента Министерства науки и высшего образования Максим Мерзляков, передает ТАСС.
«Мы также прогнозируем, что будет увеличено число иностранных студентов к 2030 г. до 435 000 человек», – сказал он на круглом столе в Совете Федерации на тему «О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка».
Как отметил Мерзляков, в министерстве реализуются разные программы по увеличению числа иностранных студентов. По программе «Летний университет» около 750 человек будут проходить стажировку в России, добавил он.
В мае заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов на ХIV Международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: KazanForum» сообщил, что число обучающихся в России студентов из государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) с 2021 г. увеличилось более чем на 14 500 человек.
На текущий учебный год, по словам Гатиятова, было выделено свыше 7000 квот на обучение граждан из стран ОИС, это на 1500 больше, чем в прошлом году. В следующем году количество мест увеличится до 10 000, добавил замминистра. Отмечается, что чаще всего студенты из ОИС выбирают обучение по лечебному делу, программной инженерии, экономике, менеджменту, международным отношениям.
В марте «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского проекта Project Atlas писали, что по итогам 2022 г. Россия занимает 6-е место в мире по количеству иностранных студентов, привлекая к обучению 6% от общего числа «мобильных студентов». Общее количество иностранных студентов в стране составило 351 127 человек. В 2021 г. этот показатель составлял 395 263 студента, а в 2020 г. – 353 331.