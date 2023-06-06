В Минобрнауки спрогнозировали рост числа иностранных студентов к 2030 году

На текущий учебный год, по словам Гатиятова, было выделено свыше 7000 квот на обучение граждан из стран ОИС, это на 1500 больше, чем в прошлом году. В следующем году количество мест увеличится до 10 000, добавил замминистра. Отмечается, что чаще всего студенты из ОИС выбирают обучение по лечебному делу, программной инженерии, экономике, менеджменту, международным отношениям.