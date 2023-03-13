Россия заняла шестое место в мире по числу иностранных студентов

Россия заняла шестое место в мире по числу иностранных студентовВ ведущие вузы столицы в основном поступают иностранные студенты из дружественных стран
По итогам 2022 г. Россия занимает 6-е место в мире по количеству иностранных студентов, привлекая к обучению 6% от общего числа «мобильных студентов», следует из данных исследовательского проекта Project Atlas, который распространяет сопоставимые данные о мобильности студентов, а также проводит исследования по академической миграции и интернационализации высшего образования. Общее количество иностранных студентов в стране составило 351 127 человек. В 2021 г. этот показатель составлял 395 263 студента, а в 2020 г. – 353 331.
В первую пятерку стран вошли США (948 519 иностранных студентов), Великобритания (693 815), Канада (552 580), Франция (364 756) и Австралия (363 859).
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