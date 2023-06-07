Прокуратура Москвы сообщила о гибели ребенка при пожаре на Ленинском проспекте
В Москве произошел пожар в многоэтажном доме на Ленинском проспекте. В результате погиб ребенок, сообщили в столичной прокуратуре.
«В квартире на 6-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте произошел пожар. В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», – говорится в сообщении.
Погибший ребенок был 2013 года рождения. По предварительным данным, еще шесть человек, включая четырех детей, госпитализированы. Причины пожара не сообщаются. Для их установления будет назначена пожарно-техническая экспертиза, уточнили в прокуратуре.
Столичное управление Следственного комитета (СК) РФ завело уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по статье составляет до двух лет лишения свободы. В ведомстве сообщили о восьми пострадавших. Их доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.
СК рассматривает разные версии возгорания, включая неисправность электропроводки. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.