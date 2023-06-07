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Прокуратура Москвы сообщила о гибели ребенка при пожаре на Ленинском проспекте

Ведомости

В Москве произошел пожар в многоэтажном доме на Ленинском проспекте. В результате погиб ребенок, сообщили в столичной прокуратуре.

«В квартире на 6-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте произошел пожар. В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», – говорится в сообщении.

Погибший ребенок был 2013 года рождения. По предварительным данным, еще шесть человек, включая четырех детей, госпитализированы. Причины пожара не сообщаются. Для их установления будет назначена пожарно-техническая экспертиза, уточнили в прокуратуре.

Столичное управление Следственного комитета (СК) РФ завело уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по статье составляет до двух лет лишения свободы. В ведомстве сообщили о восьми пострадавших. Их доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.

СК рассматривает разные версии возгорания, включая неисправность электропроводки. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных