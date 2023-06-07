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Общество

Реконструкцию КПП на границе с Грузией завершат к 15 июня

Ведомости

Контрольно-пропускной пункт «Казбеги – Верхний Ларс» на границе России и Грузии закончат реконструировать к 15 июня. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи. 

«Мы подробно обсуждали [с министром транспорта России Виталием Савельевым] вопросы, в том числе вопросы реконструкции пропускного пункта "Верхний Ларс", он дал соответствующие обещания – к 15 июня закончить все работы, как я понимаю, это еще четыре полосы», – сказал он (цит. по ТАСС).

По словам врио главы ФТС Руслана Давыдова, к 22 июня пробки на КПП должны быть ликвидированы, если Минтранс сдаст все четыре полосы к 15 июня. Он отметил, что после реконструкции для проезда грузовиков будет выделено 15 полос, что позволит увеличить пропускную способность с 1200 грузовых автомобилей в день до 1500. 

Проезд для легковых автомобилей через КПП закрыт с 5 мая. Тогда грузинские власти сообщили, что ремонт продлится около месяца. Сообщалось, что на КПП будут строить новые проезды для легковых автомобилей. При этом работа самого КПП не прекращалась: легковые автомобили могли с небольшими задержками пересекать границу через проезды для грузовиков, а пересечение границы пешком происходило без каких-либо препятствий. 

Сейчас между Россией и Грузией есть прямое авиасообщение. 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая он отменил визовый режим для грузинских граждан.

19 мая из Москвы отправился первый за четыре года коммерческий самолет в Тбилиси. Рейс выполняла российская авиакомпания «Азимут», которая 15 мая получила разрешение от властей Грузии на выполнение полетов в республику. 20 мая в Москву из грузинской столицы вылетел борт авиакомпании Georgian Airways.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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