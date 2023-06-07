Реконструкцию КПП на границе с Грузией завершат к 15 июня

Проезд для легковых автомобилей через КПП закрыт с 5 мая. Тогда грузинские власти сообщили, что ремонт продлится около месяца. Сообщалось, что на КПП будут строить новые проезды для легковых автомобилей. При этом работа самого КПП не прекращалась: легковые автомобили могли с небольшими задержками пересекать границу через проезды для грузовиков, а пересечение границы пешком происходило без каких-либо препятствий.