Реконструкцию КПП на границе с Грузией завершат к 15 июня
Контрольно-пропускной пункт «Казбеги – Верхний Ларс» на границе России и Грузии закончат реконструировать к 15 июня. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.
«Мы подробно обсуждали [с министром транспорта России Виталием Савельевым] вопросы, в том числе вопросы реконструкции пропускного пункта "Верхний Ларс", он дал соответствующие обещания – к 15 июня закончить все работы, как я понимаю, это еще четыре полосы», – сказал он (цит. по ТАСС).
По словам врио главы ФТС Руслана Давыдова, к 22 июня пробки на КПП должны быть ликвидированы, если Минтранс сдаст все четыре полосы к 15 июня. Он отметил, что после реконструкции для проезда грузовиков будет выделено 15 полос, что позволит увеличить пропускную способность с 1200 грузовых автомобилей в день до 1500.
Проезд для легковых автомобилей через КПП закрыт с 5 мая. Тогда грузинские власти сообщили, что ремонт продлится около месяца. Сообщалось, что на КПП будут строить новые проезды для легковых автомобилей. При этом работа самого КПП не прекращалась: легковые автомобили могли с небольшими задержками пересекать границу через проезды для грузовиков, а пересечение границы пешком происходило без каких-либо препятствий.
Сейчас между Россией и Грузией есть прямое авиасообщение. 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая он отменил визовый режим для грузинских граждан.
19 мая из Москвы отправился первый за четыре года коммерческий самолет в Тбилиси. Рейс выполняла российская авиакомпания «Азимут», которая 15 мая получила разрешение от властей Грузии на выполнение полетов в республику. 20 мая в Москву из грузинской столицы вылетел борт авиакомпании Georgian Airways.