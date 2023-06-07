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Совфед одобрил закон об изъятии загранпаспортов у призванных на службу

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий нормы о признании недействительными загранпаспортов россиян и требующий сдавать их  государству при призыве на военную или альтернативную службу, сообщил «Интерфакс».

Те, кому выезд из страны ограничен из-за призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, обязаны передать паспорт гражданина РФ на хранение в орган, который выдал документ. Передать паспорт необходимо в течение пяти рабочих дней с того момента, как до владельца паспорта донесут решение об ограничении права на выезд. По этим же правилам предусмотрена передача паспорта на хранение уволенных с военной службы в ФСБ на срок до пяти лет со дня увольнения.

По закону паспорт становится недействительным при изменении фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения и пола. Дипломатический или служебный паспорт признается недействительным по этим же причинам, но к ним добавляется невозврат без уважительной причины в течение пяти дней после завершения служебной командировки.

Помимо этого паспорт признается недействительным при прекращении гражданства владельца, отмене решения о приобретении гражданства и установление факта отсутствия гражданства РФ.

Что нужно знать о новой системе цифрового учета военнообязанных

Госдума 11 апреля приняла закон сразу во втором и третьем чтении

11 апреля были приняты поправки, которые предполагают цифровизацию системы воинского учета. Согласно закону, подлежащие призыву на военную службу получают повестки в письменной форме, но они дублируются и в электронном виде.

Гражданам, которые подлежат призыву и получили повестки, со дня, когда повестка считается врученной, в качестве временной меры запрещается выезд из России. Сведения об этом вносятся в Реестр воинского учета, а извещение направляется в личный кабинет на «Госуслугах», в управление ФСБ, МВД.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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