Совфед одобрил закон об изъятии загранпаспортов у призванных на службу

Те, кому выезд из страны ограничен из-за призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, обязаны передать паспорт гражданина РФ на хранение в орган, который выдал документ. Передать паспорт необходимо в течение пяти рабочих дней с того момента, как до владельца паспорта донесут решение об ограничении права на выезд. По этим же правилам предусмотрена передача паспорта на хранение уволенных с военной службы в ФСБ на срок до пяти лет со дня увольнения.