В Екатеринбурге поезд сошел с рельсов на детской железной дороге

Там отметили, что опрокидывания вагонов удалось избежать. В момент происшествия в них не было людей, в результате никто не пострадал. В пресс-службе СвЖД не назвали причину произошедшего, подчеркнув, что обстоятельства выясняются. Из-за инцидента движение поездов на детской железной дороге приостановили.