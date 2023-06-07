В Екатеринбурге поезд сошел с рельсов на детской железной дороге
В Екатеринбурге на детской железной дороге в парке Маяковского сошел с рельсов поезд. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги (СвЖД).
Инцидент произошел в 11.05 (9.05 мск). С рельсов сошли два первых вагона поезда, отправившегося со станции «Екатеринбург-Детский». Всего в составе было четыре вагона и тепловоз. Им управляли штатные сотрудники железной дороги, уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что опрокидывания вагонов удалось избежать. В момент происшествия в них не было людей, в результате никто не пострадал. В пресс-службе СвЖД не назвали причину произошедшего, подчеркнув, что обстоятельства выясняются. Из-за инцидента движение поездов на детской железной дороге приостановили.
В сообществе СвЖД во «ВКонтакте» сказано, что 7 июня детская железная дорога закрыта по техническим причинам.
Свердловская детская железная дорога располагается в парке Маяковского в Екатеринбурге и работает круглогодично. Объект был открыт в 1960 г. Железная дорога является структурным подразделением Свердловской железной дороги (филиал РЖД). Дорога была реконструирована в 2014-2016 гг. Маршрут включает в себя три станции.