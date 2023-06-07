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В Екатеринбурге поезд сошел с рельсов на детской железной дороге

Ведомости

В Екатеринбурге на детской железной дороге в парке Маяковского сошел с рельсов поезд. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги (СвЖД).

Инцидент произошел в 11.05 (9.05 мск). С рельсов сошли два первых вагона поезда, отправившегося со станции «Екатеринбург-Детский». Всего в составе было четыре вагона и тепловоз. Им управляли штатные сотрудники железной дороги, уточнили в пресс-службе. 

Там отметили, что опрокидывания вагонов удалось избежать. В момент происшествия в них не было людей, в результате никто не пострадал. В пресс-службе СвЖД не назвали причину произошедшего, подчеркнув, что обстоятельства выясняются. Из-за инцидента движение поездов на детской железной дороге приостановили.

В сообществе СвЖД во «ВКонтакте» сказано, что 7 июня детская железная дорога закрыта по техническим причинам.

Свердловская детская железная дорога располагается в парке Маяковского в Екатеринбурге и работает круглогодично. Объект был открыт в 1960 г. Железная дорога является структурным подразделением Свердловской железной дороги (филиал РЖД). Дорога была реконструирована в 2014-2016 гг. Маршрут включает в себя три станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных