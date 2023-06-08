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ФСБ сообщила о задержании агента внешней разведки Украины в ДНР

Ведомости

В Донецкой народной республике задержан шпион и диверсант службы внешней разведки Украины Михаил Михайленко. Об этом сообщили в региональном управление ФСБ.

«УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал сотрудник УФСБ по ДНР (цит. по «РИА Новости»).

По информации ведомства, Михайленко начиная с 2018 г. оказывает содействие украинской разведке, получая за это денежные вознаграждения. Он работал под псевдонимом «Сорок первый» и общался с кураторами через отработанные каналы связи. В апреле Михайленко было поручено въехать в ДНР «легендировано», то есть с ненастоящими документами, и «получить чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов».

Сейчас Михайленко задержан. В его отношении «приняты необходимые меры процессуального реагирования». Он признал свою вину и сообщил, что раскаивается в содеянном.

7 июня по делу о шпионаже был арестован житель Приморского края. По информации ФСБ, он предоставлял украинской разведке информацию об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой – пожизненное лишение свободы. В ведомстве уточнили, что подозреваемый был задержан и сейчас находится под стражей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных