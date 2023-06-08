ФСБ сообщила о задержании агента внешней разведки Украины в ДНР
В Донецкой народной республике задержан шпион и диверсант службы внешней разведки Украины Михаил Михайленко. Об этом сообщили в региональном управление ФСБ.
«УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал сотрудник УФСБ по ДНР (цит. по «РИА Новости»).
По информации ведомства, Михайленко начиная с 2018 г. оказывает содействие украинской разведке, получая за это денежные вознаграждения. Он работал под псевдонимом «Сорок первый» и общался с кураторами через отработанные каналы связи. В апреле Михайленко было поручено въехать в ДНР «легендировано», то есть с ненастоящими документами, и «получить чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов».
Сейчас Михайленко задержан. В его отношении «приняты необходимые меры процессуального реагирования». Он признал свою вину и сообщил, что раскаивается в содеянном.
7 июня по делу о шпионаже был арестован житель Приморского края. По информации ФСБ, он предоставлял украинской разведке информацию об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой – пожизненное лишение свободы. В ведомстве уточнили, что подозреваемый был задержан и сейчас находится под стражей.