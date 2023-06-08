ФСБ сообщила о задержании агента внешней разведки Украины в ДНР

По информации ведомства, Михайленко начиная с 2018 г. оказывает содействие украинской разведке, получая за это денежные вознаграждения. Он работал под псевдонимом «Сорок первый» и общался с кураторами через отработанные каналы связи. В апреле Михайленко было поручено въехать в ДНР «легендировано», то есть с ненастоящими документами, и «получить чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов».