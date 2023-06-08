Один человек пострадал при обстреле села Вязовое в Белгородской области
При атаке ВСУ села Вязовое Краснояружского района Белгородской области один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате нападения БПЛА в селе Вязовое есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки. Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказана», – написал он.
Гладков отметил, что ВСУ атаковали два населенных пункта при помощи дронов-камикадзе. Вторая атака была зафиксирована в селе Староселье. В результате произошедшего никто не пострадал. Нападению подвергся инфраструктурный объект связи.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.