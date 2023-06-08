Один человек пострадал при обстреле села Вязовое в Белгородской области

«В результате нападения БПЛА в селе Вязовое есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки. Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказана», – написал он.