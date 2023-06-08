Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородом

Гладков регулярно сообщает о работе ПВО над областным центром. 5 июня губернатор дважды рассказывал об этом. В один раз ПВО сработала по трем воздушным целям, в другой раз одна цель была уничтожена на подлете к городу. В результате инцидента повреждения получили «скорая» и легковой автомобиль. Пострадавших не было. О работе системы ПВО губернатор рассказывал и 6 июня. Он уточнил, что она также сработала по двум воздушным целям.