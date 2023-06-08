Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородом
Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО по 2 воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – сказано в сообщении.
Гладков регулярно сообщает о работе ПВО над областным центром. 5 июня губернатор дважды рассказывал об этом. В один раз ПВО сработала по трем воздушным целям, в другой раз одна цель была уничтожена на подлете к городу. В результате инцидента повреждения получили «скорая» и легковой автомобиль. Пострадавших не было. О работе системы ПВО губернатор рассказывал и 6 июня. Он уточнил, что она также сработала по двум воздушным целям.
4 июня Гладков рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что ДРГ пыталась проникнуть в регион через реку в районе населенного пункта, но был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». 6 и 7 июня губернатор заверял, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.