Гладков рассказал о работе ПВО над Белгородом
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ПВО сработала над городом по двум воздушным целям. О последствиях на земле пока неизвестно. Гладков уточнил, что эту информацию проверяют оперативные службы.
Гладков регулярно сообщает о работе ПВО над областным центром. 5 июня губернатор дважды рассказывал об этом. В один раз ПВО сработала по трем воздушным целям, в другой раз одна цель была уничтожена на подлете к городу. В результате инцидента повреждения получили «скорая» и легковой автомобиль. Пострадавших не было.
Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. Губернатор с 27 мая по 4 июня сообщил более чем о 4000 прилетов. Вчера, 5 июня, Гладков заявил о не менее 650 снарядах, прилетевших на территорию региона.
4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что ДРГ пыталась проникнуть в регион через реку в районе населенного пункта, но был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». На следующий день Гладков рассказал, что в селе остается порядка 100 жителей, а в него «пока войти не можем».
Сегодня, 6 июня, губернатор заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.