Гладков рассказал о работе ПВО над Белгородом

4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что ДРГ пыталась проникнуть в регион через реку в районе населенного пункта, но был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». На следующий день Гладков рассказал, что в селе остается порядка 100 жителей, а в него «пока войти не можем».