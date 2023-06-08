Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Завет церквей TCCN»
Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность созданной в США международной религиозной организации «Завет церквей TCCN». Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ГП отметили, что основатель и руководитель организации гражданин США Андрей Шаповалов под видом распространения религиозного учения создал «деструктивное объединение, деятельность которого направлена на подавление личности последователей» для сбора с них пожертвований.
Собиравшиеся с членов организации средства, в том числе и в России (у организации есть представительства в ряде регионов), направлялись на поддержку ВСУ и украинских террористических организаций, а также на освещение антироссийских акций по всему миру.
Организация также стремилась изменить духовно-нравственные ценности и сменить власть неконституционным путем, что угрожает основам конституционного строя, добавили в ГП. Ведомство передало информацию о принятом решении в Минюст для внесения сведений в соответствующий реестр.
Ранее в мае Генпрокуратура признала нежелательной Greenpeace International. По версии ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Минюст России внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций.