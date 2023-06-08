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Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Завет церквей TCCN»

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность созданной в США международной религиозной организации «Завет церквей TCCN». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ГП отметили, что основатель и руководитель организации гражданин США Андрей Шаповалов под видом распространения религиозного учения создал «деструктивное объединение, деятельность которого направлена на подавление личности последователей» для сбора с них пожертвований.

Собиравшиеся с членов организации средства, в том числе и в России (у организации есть представительства в ряде регионов), направлялись на поддержку ВСУ и украинских террористических организаций, а также на освещение антироссийских акций по всему миру.

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Организация также стремилась изменить духовно-нравственные ценности и сменить власть неконституционным путем, что угрожает основам конституционного строя, добавили в ГП. Ведомство передало информацию о принятом решении в Минюст для внесения сведений в соответствующий реестр.

Ранее в мае Генпрокуратура признала нежелательной Greenpeace International. По версии ведомства, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ». Позднее Минюст России внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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