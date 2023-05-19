Почему Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией

Почему Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организациейВ специальном реестре Минюста уже более 80 подобных организаций
Генпрокуратура России признала нежелательной международную неправительственную некоммерческую организацию Greenpeace International. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. По версии Генпрокуратуры, фонд «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ» и применительно к России его природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».
«Нередко работа “Гринписа” связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и не согласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов», – говорится в сообщении. Отмечается также, что фонд финансирует деятельность российских организаций, признанных иностранными агентами, а также «требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан».
«С начала специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины активисты “Гринписа” занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер. Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем», – считает надзорное ведомство. Информация о признании Greenpeace International нежелательной организацией направлена в Минюст РФ.
Greenpeace объявил о закрытии своего российского отделения. Решение Генпрокуратуры, говорится в заявлении организации для журналистов, делает незаконной продолжение любой деятельности Greenpeace в России. «Генеральная прокуратура приняла решение объявить Greenpeace international нежелательной организацией. Если вдуматься в это решение, то получается, что защищать природу в России нежелательно», – отмечается в заявлении организации.
Международная организация появилась в 1971 г. в Канаде. В России Greenpeace проработал 30 лет. Как говорится на сайте самой организации, в России при активном участии Greenpeace созданы два заповедника и четыре национальных парка, восемь территорий приобрели статус объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Greenpeace добивался закрытия целлюлозно-бумажного комбината на Байкале, в 2007-2008 г. проводил широкомасштабную кампанию по поводу строительства объектов к сочинской Олимпиаде в Кавказском заповеднике. Одна из главных программ Greenpeace связана с сохранением лесов.
В апреле 2022 г. Российское экологическое общество (РЭО) просило Минюст РФ проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие статусу иноагента. Ведомство отказалось вносить их в соответствующий реестр, поскольку, как говорилось в письме за подписью замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Дмитрия Ермака, иностранными агентами могут быть признаны только российские некоммерческие организации, коими Greenpeace и WWF не являются – они относятся к международным неправительственным организациям.
23 марта 2023 г. Минюст все же признал WWF иностранным агентом. Greenpeace такой статус так и не получил. Уже тогда глава РЭО Рашид Исмаилов говорил, что обращение в Минюст было «первым шагом»: «Greenpeace и WWF используют иные формы работы в нашей стране, формально уходя от действий закона об иноагентах, тем самым косвенно подтверждая, что их деятельность фактически выпадает из поля зрения». Он пообещал, что РЭО будет добиваться признания фондов нежелательными организациями.
«Первое. Они получают деньги и задачи из-за рубежа. Второе – распространяют фейки о природоохранной политике России, дискредитируют все, что связано с экологическим развитием нашей страны, и манипулируют общественным мнением. А это чистая политика. По факту они априори иноагенты, мы об этом давно говорим», – прокомментировал решение Генпрокуратуры Исмаилов.
Исполнительный директор отделения Greenpeace в России Сергей Цыпленков – член президиума президентского Совета по правам человека.
Позже Цыпленков заявил «Ведомостям», что российское подразделение организации будет вынуждено ликвидироваться: «Это вытекает из сегодняшнего законодательства».
Greenpeace International не первая организация подобного рода, деятельность которой на территории России была признана нежелательной. 18 апреля Генпрокуратура причислила к таковым зарегистрированную в Норвегии международную неправительственную организацию Miljøstiftelsen Bellona. Ей в вину также ставилось финансирование организаций-иноагентов, угроза основам конституционного строя и безопасности РФ и – с начала спецоперации – участие «в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооруженных сил РФ».
Практика сложилась так, что включение международной организации в перечень нежелательных в России приводит к закрытию российского офиса. После того как Генпрокуратура РФ 6 марта признала нежелательной Transparency International, совет российской «Трансперенси» (признан иноагентом) принял решение ликвидировать юридическое лицо организации. Без учета Greenpeace International в перечне Минюста РФ 86 нежелательных организаций.