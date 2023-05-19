Почему Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией

23 марта 2023 г. Минюст все же признал WWF иностранным агентом. Greenpeace такой статус так и не получил. Уже тогда глава РЭО Рашид Исмаилов говорил, что обращение в Минюст было «первым шагом»: «Greenpeace и WWF используют иные формы работы в нашей стране, формально уходя от действий закона об иноагентах, тем самым косвенно подтверждая, что их деятельность фактически выпадает из поля зрения». Он пообещал, что РЭО будет добиваться признания фондов нежелательными организациями.