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Экономика

Активисты Greenpeace в Финляндии пытаются помешать швартовке судна с российским СПГ

Ведомости

Активисты финского подразделения Greenpeace пытаются не допустить швартовки судна Coral Energice, которое прибыло в порт Торнио с российским СПГ. Представители организации с альпинистским снаряжением забрались на погрузочные рукава терминала, а гребцы на байдарках мешают Coral Energice пришвартоваться к пирсу. Они требуют прекратить импорт газа из России, сообщает пресс-служба организации.

«Финляндия должна немедленно запретить импорт российского ископаемого топлива и дать указание государственной компании Gasum прекратить импорт газа из России», — заявил эксперт по климату и энергетике Greenpeace Norden Олли Тиайнен. По его словам, нельзя допустить, чтобы финская сторона продолжала финансировать военные действия на Украине.

Финская госкомпания Gasum по-прежнему регулярно поставляет в страну СПГ с терминалов в Высоцке или Уураа в России, отмечают в пресс-службе Greenpeace.

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9 августа газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен сообщила, что правительство страны намеревается отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, которые осуществляются через госкомпанию Gasum.

20 мая Финляндия взяла в аренду у компании Excelerate Energy из США плавучий СПГ-терминал, чтобы сократить зависимость от российского газа. Судно должно быть введено в эксплуатацию следующей зимой и будет базироваться сначала в эстонском порту Палдиски, а затем в Хамине на юге Финляндии. Приемные сооружения для судна будут построены в Финляндии и в Эстонии. Арендованное судно вмещает 151 000 кубометров (примерно 68 000 т) СПГ. Они будут регазифицироваться на терминале и подаваться в газовую сеть. На газ в Финляндии приходится 5% потребляемой энергии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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