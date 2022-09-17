Активисты Greenpeace в Финляндии пытаются помешать швартовке судна с российским СПГ
Активисты финского подразделения Greenpeace пытаются не допустить швартовки судна Coral Energice, которое прибыло в порт Торнио с российским СПГ. Представители организации с альпинистским снаряжением забрались на погрузочные рукава терминала, а гребцы на байдарках мешают Coral Energice пришвартоваться к пирсу. Они требуют прекратить импорт газа из России, сообщает пресс-служба организации.
«Финляндия должна немедленно запретить импорт российского ископаемого топлива и дать указание государственной компании Gasum прекратить импорт газа из России», — заявил эксперт по климату и энергетике Greenpeace Norden Олли Тиайнен. По его словам, нельзя допустить, чтобы финская сторона продолжала финансировать военные действия на Украине.
Финская госкомпания Gasum по-прежнему регулярно поставляет в страну СПГ с терминалов в Высоцке или Уураа в России, отмечают в пресс-службе Greenpeace.
9 августа газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен сообщила, что правительство страны намеревается отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, которые осуществляются через госкомпанию Gasum.
20 мая Финляндия взяла в аренду у компании Excelerate Energy из США плавучий СПГ-терминал, чтобы сократить зависимость от российского газа. Судно должно быть введено в эксплуатацию следующей зимой и будет базироваться сначала в эстонском порту Палдиски, а затем в Хамине на юге Финляндии. Приемные сооружения для судна будут построены в Финляндии и в Эстонии. Арендованное судно вмещает 151 000 кубометров (примерно 68 000 т) СПГ. Они будут регазифицироваться на терминале и подаваться в газовую сеть. На газ в Финляндии приходится 5% потребляемой энергии.