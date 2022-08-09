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Финляндия планирует отказаться от поставок СПГ из России

Ведомости

Правительство Финляндии намеревается отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, которые осуществляются через госкомпанию Gasum, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра по делам Европы и управления собственностью страны Тютти Туппурайнен.

«Импорт СПГ из России должен быть остановлен», — сказала Туппурайнен. По ее словам, Финляндия и вся Европа обязаны полностью исключить поставки российских энергоресурсов.

Правительство Финляндии имеет полное право прекратить импорт СПГ через компанию Gasum, так как она на 100% принадлежат государству. Хельсинки, добавила министр, ставит перед собой цель избавится от любых энергетических контрактов с Москвой.

20 мая Финляндия взяла в аренду у компании Excelerate Energy из США плавучий СПГ-терминал, чтобы сократить зависимость от российского газа. Судно должно быть введено в эксплуатацию следующей зимой и будет базироваться сначала в эстонском порту Палдиски, а затем в Хамине на юге Финляндии. Приемные сооружения для судна будут построены в Финляндии и в Эстонии. Арендованное судно вмещает 151 000 кубометров (примерно 68 000 т) СПГ. Они будут регазифицироваться на терминале и подаваться в газовую сеть. На газ в Финляндии приходится 5% потребляемой энергии.

17 июля стало известно, что граждане Финляндии могут столкнуться с отключением электроэнергии зимой на два часа в сутки. К таким мерам могут прибегнуть в связи с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, поставки которых «крайне трудно» возместить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных