Финляндия планирует отказаться от поставок СПГ из России

20 мая Финляндия взяла в аренду у компании Excelerate Energy из США плавучий СПГ-терминал, чтобы сократить зависимость от российского газа. Судно должно быть введено в эксплуатацию следующей зимой и будет базироваться сначала в эстонском порту Палдиски, а затем в Хамине на юге Финляндии. Приемные сооружения для судна будут построены в Финляндии и в Эстонии. Арендованное судно вмещает 151 000 кубометров (примерно 68 000 т) СПГ. Они будут регазифицироваться на терминале и подаваться в газовую сеть. На газ в Финляндии приходится 5% потребляемой энергии.