Финляндия планирует отказаться от поставок СПГ из России
Правительство Финляндии намеревается отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, которые осуществляются через госкомпанию Gasum, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра по делам Европы и управления собственностью страны Тютти Туппурайнен.
«Импорт СПГ из России должен быть остановлен», — сказала Туппурайнен. По ее словам, Финляндия и вся Европа обязаны полностью исключить поставки российских энергоресурсов.
Правительство Финляндии имеет полное право прекратить импорт СПГ через компанию Gasum, так как она на 100% принадлежат государству. Хельсинки, добавила министр, ставит перед собой цель избавится от любых энергетических контрактов с Москвой.
20 мая Финляндия взяла в аренду у компании Excelerate Energy из США плавучий СПГ-терминал, чтобы сократить зависимость от российского газа. Судно должно быть введено в эксплуатацию следующей зимой и будет базироваться сначала в эстонском порту Палдиски, а затем в Хамине на юге Финляндии. Приемные сооружения для судна будут построены в Финляндии и в Эстонии. Арендованное судно вмещает 151 000 кубометров (примерно 68 000 т) СПГ. Они будут регазифицироваться на терминале и подаваться в газовую сеть. На газ в Финляндии приходится 5% потребляемой энергии.
17 июля стало известно, что граждане Финляндии могут столкнуться с отключением электроэнергии зимой на два часа в сутки. К таким мерам могут прибегнуть в связи с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, поставки которых «крайне трудно» возместить.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.