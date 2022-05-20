Финляндия арендовала у США плавучий СПГ-терминал для отказа от поставок из России

«С удовлетворением сообщаю, что Gasgrid и американская компания Excelerate Energy подписали соглашение об аренде для Финляндии судна-терминала СПГ на 10 лет», — сказала Саарикко. По ее словам, «аренда судна-терминала СПГ поможет отказаться от поставок газа из России». Судно должно быть введено в эксплуатацию следующей зимой и будет базироваться сначала в эстонском порту Палдиски, а затем в Хамине на юге Финляндии. Приемные сооружения для судна будут построены в Финляндии и в Эстонии.