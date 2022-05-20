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Финляндия арендовала у США плавучий СПГ-терминал для отказа от поставок из России

Ведомости

Финляндия взяла в аренду у компании Excelerate Energy из США плавучий СПГ-терминал, чтобы отказаться от поставок газа из России. Об этом объявила на пресс-конференции министр финансов страны Анника Саарикко, сообщает агентство BNS.

«С удовлетворением сообщаю, что Gasgrid и американская компания Excelerate Energy подписали соглашение об аренде для Финляндии судна-терминала СПГ на 10 лет», — сказала Саарикко. По ее словам, «аренда судна-терминала СПГ поможет отказаться от поставок газа из России». Судно должно быть введено в эксплуатацию следующей зимой и будет базироваться сначала в эстонском порту Палдиски, а затем в Хамине на юге Финляндии. Приемные сооружения для судна будут построены в Финляндии и в Эстонии.

Арендованное судно Exemplar вмещает 151 000 кубометров (примерно 68 000 т) СПГ. Они будут регазифицироваться на терминале и подаваться в газовую сеть. На газ в Финляндии приходится 5% потребляемой энергии.

Ранее сегодня финская Gasum сообщила, что «Газпром» уведомил ее о прекращении поставок газа с 21 мая. Позже «Газпром» объявил, что поставки прекращаются до того момента, как финская компания оплатит поставленный в апреле газ рублями по новой схеме. Gasum объявила о начале разбирательства по условиям контракта в Арбитражном суде, «Газпром» заявил о готовности к тяжбе.

Комментируя ситуацию с Gasum, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не собирается поставлять газ бесплатно.

Согласно новому механизму, импортеры российского газа из недружественных стран должны оплачивать поставки в рублях. Для этого нужно открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда плату за газ в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и перечислит их «Газпрому».

Еврокомиссия рекомендовала компаниям оплачивать газ из России в валюте контракта. Чтобы не нарушить санкции, компании должны объявить о завершении оплаты после перечисления валюты в российский банк.

Ранее по теме: «Газпром» объявил о прекращении подачи газа в Финляндию до начала оплаты в рублях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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