«Газпром» объявил о прекращении подачи газа в Финляндию до начала оплаты в рублях
«Газпром экспорт» (100%-ная «дочка» «Газпрома») на конец рабочего дня 20 мая не получил от финской Gasum рублевый платеж за поставленный в апреле газ. С 21 мая и до момента оплаты по новой схеме поставки прекращаются.
«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 г. и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», — говорится в сообщении «Газпром экспорта».
Ранее сегодня, комментируя ситуацию с Gasum, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не собирается поставлять газ бесплатно. За подробностями он призвал обращаться в «Газпром».
Согласно новому механизму, импортеры российского газа из недружественных стран должны оплачивать поставки в рублях. Для этого нужно открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда плату за газ в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и перечислит их «Газпрому».
Еврокомиссия рекомендовала компаниям оплачивать газ из России в валюте контракта. Чтобы не нарушить санкции, компании должны объявить о завершении оплаты после перечисления валюты в российский банк.