«Газпром» объявил о прекращении подачи газа в Финляндию до начала оплаты в рублях

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 г. и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», — говорится в сообщении «Газпром экспорта».