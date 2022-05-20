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«Газпром» объявил о прекращении подачи газа в Финляндию до начала оплаты в рублях

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«Газпром экспорт» (100%-ная «дочка» «Газпрома») на конец рабочего дня 20 мая не получил от финской Gasum рублевый платеж за поставленный в апреле газ. С 21 мая и до момента оплаты по новой схеме поставки прекращаются.

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газум" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газум" о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 г. и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», — говорится в сообщении «Газпром экспорта».

В свою очередь финская Gasum начинает разбирательство в Арбитражном суде по контракту на поставку газа, о чем уведомила «Газпром». «Газпром экспорт» будет защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами», — ответили в российской компании.

Ранее сегодня, комментируя ситуацию с Gasum, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не собирается поставлять газ бесплатно. За подробностями он призвал обращаться в «Газпром».

Согласно новому механизму, импортеры российского газа из недружественных стран должны оплачивать поставки в рублях. Для этого нужно открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда плату за газ в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и перечислит их «Газпрому».

Еврокомиссия рекомендовала компаниям оплачивать газ из России в валюте контракта. Чтобы не нарушить санкции, компании должны объявить о завершении оплаты после перечисления валюты в российский банк.

Ранее по теме: Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно отказавшимся платить в рублях
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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