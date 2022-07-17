Газета
Общество

В Финляндии предупредили о возможном отключении электроэнергии зимой

Ведомости

Граждане Финляндии могут столкнуться с отключением электроэнергии зимой на два часа в сутки, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. К таким мерам могут прибегнуть в связи с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, поставки которых «крайне трудно» возместить.

«При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться», — передает издание со ссылкой на прогноз электросетевого оператора Fingrid (цитата по «РИА Новости»).

Отключение электроэнергии возможно при возникновении чрезвычайной ситуации, пишет YLE. Министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявил, что третий блок АЭС «Олкилуото» заработает на полную мощность 1600 МВт в сентябре, а в июле — на 60% от максимума. 

Ранее по теме: Финляндия не будет строить АЭС с «Росатомом»

В конце апреля финский сетевой оператор Fingrid объявил на своем сайте, что почти на треть ограничит импорт электроэнергии из России. В мае Fingrid предупредил о приостановке финской «дочкой» российской энергокомпании «Интер РАО» RAO Nordic Oy экспорта электроэнергии из РФ в Финляндию. Отмечалось, что поставки остановлены на время, пока не будут решены проблемы с получением платежей за проданное электричество, отмечала Fingrid. Компания заявила, что России пришлось принять такие меры из-за санкций Евросоюза.

АЭС «Олкилуото» находится на одноименном острове на побережье Ботнического залива Балтийского моря на западе Финляндии. Строительство третьего энергоблока в 2005 г. начал французско-германский строительный конгломерат Areva-Siemens. Изначально планировалось, что реактор будет введен в строй в 2009 г., однако его сдача неоднократно переносилась из-за ряда технических и финансовых проблем. Стоимость проекта также выросла до 9 млрд евро с изначально ожидавшихся 3 млрд.

Два уже действующих блока «Олкилуото» по 890 МВт, введенные в эксплуатацию в 1977 и 1980 гг., производят 16% потребляемой страной энергии. Новый реактор, как ожидается, будет вырабатывать еще около 14% электроэнергии.

На южном побережье Финляндии действует еще одна атомная станция — «Ловииса» с двумя блоками по 507 МВт, запущенными в 1978 и 1980 гг. На нее приходится более 10% всей электроэнергии, произведенной в стране.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных