В Финляндии предупредили о возможном отключении электроэнергии зимой

В конце апреля финский сетевой оператор Fingrid объявил на своем сайте, что почти на треть ограничит импорт электроэнергии из России. В мае Fingrid предупредил о приостановке финской «дочкой» российской энергокомпании «Интер РАО» RAO Nordic Oy экспорта электроэнергии из РФ в Финляндию. Отмечалось, что поставки остановлены на время, пока не будут решены проблемы с получением платежей за проданное электричество, отмечала Fingrid. Компания заявила, что России пришлось принять такие меры из-за санкций Евросоюза.