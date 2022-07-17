В Финляндии предупредили о возможном отключении электроэнергии зимой
Граждане Финляндии могут столкнуться с отключением электроэнергии зимой на два часа в сутки, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. К таким мерам могут прибегнуть в связи с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, поставки которых «крайне трудно» возместить.
«При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться», — передает издание со ссылкой на прогноз электросетевого оператора Fingrid (цитата по «РИА Новости»).
Отключение электроэнергии возможно при возникновении чрезвычайной ситуации, пишет YLE. Министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявил, что третий блок АЭС «Олкилуото» заработает на полную мощность 1600 МВт в сентябре, а в июле — на 60% от максимума.
В конце апреля финский сетевой оператор Fingrid объявил на своем сайте, что почти на треть ограничит импорт электроэнергии из России. В мае Fingrid предупредил о приостановке финской «дочкой» российской энергокомпании «Интер РАО» RAO Nordic Oy экспорта электроэнергии из РФ в Финляндию. Отмечалось, что поставки остановлены на время, пока не будут решены проблемы с получением платежей за проданное электричество, отмечала Fingrid. Компания заявила, что России пришлось принять такие меры из-за санкций Евросоюза.
АЭС «Олкилуото» находится на одноименном острове на побережье Ботнического залива Балтийского моря на западе Финляндии. Строительство третьего энергоблока в 2005 г. начал французско-германский строительный конгломерат Areva-Siemens. Изначально планировалось, что реактор будет введен в строй в 2009 г., однако его сдача неоднократно переносилась из-за ряда технических и финансовых проблем. Стоимость проекта также выросла до 9 млрд евро с изначально ожидавшихся 3 млрд.
Два уже действующих блока «Олкилуото» по 890 МВт, введенные в эксплуатацию в 1977 и 1980 гг., производят 16% потребляемой страной энергии. Новый реактор, как ожидается, будет вырабатывать еще около 14% электроэнергии.
На южном побережье Финляндии действует еще одна атомная станция — «Ловииса» с двумя блоками по 507 МВт, запущенными в 1978 и 1980 гг. На нее приходится более 10% всей электроэнергии, произведенной в стране.