В Финляндии назвали причину приостановки Россией поставок электроэнергии
Управляющая электросетями Финляндии компания Fingrid заявила, что России пришлось приостановить поставки электроэнергии в соседнюю страну из-за санкций Евросоюза, которые затруднили оплату. Об этом со ссылкой на заявление Fingrid сообщает «РИА Новости».
«Хотим уточнить, что, как мы сообщали ранее, приостановка передачи (российской) электроэнергии вытекает из ограничений платежного трафика, введенных западными странами. В связи с этими ограничениями оплата за проданную российскую электроэнергию больше не может производиться. Таким образом, приостановка является скорее следствием, чем контрмерой России», — говорится в сообщении компании.
Ранее Fingrid предупредила о приостановке финской «дочкой» российской энергокомпании «Интер РАО» RAO Nordic Oy с 14 мая экспорта электроэнергии из РФ в Финляндию. Поставки электроэнергии из России остановлены на время, пока не будут решены проблемы с получением платежей за проданное электричество, отмечала Fingrid.
По данным электросетевой компании, недостатка электроэнергии в стране не будет, поскольку в последнее время импорт из России покрывал лишь около 10% совокупного потребления Финляндии. Fingrid предполагает, что выпадающий объем электроэнергии будет покрыт за счет увеличения выработки в стране и импорта из Швеции. С 24 апреля Fingrid уже ограничила трансграничный переток из России до 900 МВт с 1300 МВт.
В сообщении сложившаяся ситуация названа «исключительной» и подчеркивается, что такое случилось впервые за более чем 20-летнюю историю торгов. RAO Nordic заявила, что при восстановлении платежей поставки электроэнергии возобновятся.
Финляндия является ключевым внешним рынком для «Интер РАО», оператора российского экспорта и импорта электроэнергии. В 2021 г. экспорт электроэнергии из России вырос на 86% и достиг максимума за 10 лет – 21,77 млрд кВтч, сообщала «Интер РАО» в феврале 2022 г. Из них на Финляндию пришлось 8,2 млрд кВтч, или 37%, поставки в эту страну выросли втрое к 2020 г.