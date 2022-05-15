В Финляндии назвали причину приостановки Россией поставок электроэнергии

По данным электросетевой компании, недостатка электроэнергии в стране не будет, поскольку в последнее время импорт из России покрывал лишь около 10% совокупного потребления Финляндии. Fingrid предполагает, что выпадающий объем электроэнергии будет покрыт за счет увеличения выработки в стране и импорта из Швеции. С 24 апреля Fingrid уже ограничила трансграничный переток из России до 900 МВт с 1300 МВт.