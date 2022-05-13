«Интер РАО» приостановит экспорт электроэнергии в Финляндию

Финляндия является ключевым внешним рынком для «Интер РАО», оператора российского экспорта и импорта электроэнергии. В 2021 г. экспорт электроэнергии из России вырос на 86% и достиг максимума за 10 лет – 21,77 млрд кВт\ч, сообщала «Интер РАО» в феврале 2022 г. Из них на Финляндию пришлось 8,2 млрд кВт\ч, или 37%, поставки в эту страну выросли втрое к 2020 г. При этом со второй половины 2021 г. энергоцены в Финляндии из–за общеевропейского энергокризиса значительно выросли.