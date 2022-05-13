«Интер РАО» приостановит экспорт электроэнергии в Финляндию

«Интер РАО» приостановит экспорт электроэнергии в ФинляндиюОна уже неделю не получает платежи с финского энергорынка
Финская «дочка» российской энергокомпании «Интер РАО» RAO Nordic Oy с 01:00 ночи 14 мая приостановит экспорт электроэнергии из РФ в Финляндию. Об этом было заявлено 13 мая в сообщении электросетевой компании Финляндии Fingrid. Поставки электроэнергии из России остановлены на время, пока не будут решены проблемы с получением платежей за проданное электричество, отмечает Fingrid со ссылкой на RAO Nordic.
По данным электросетевой компании, недостатка электроэнергии в стране не будет, поскольку в последнее время импорт из России покрывал лишь около 10% совокупного потребления Финляндии. Fingrid предполагает, что выпадающий объем электроэнергии будет покрыт за счет увеличения выработки в стране и импорта из Швеции. С 24 апреля Fingrid уже ограничила трансграничный переток из России до 900 МВт с 1300 МВт.
Представитель «Интер РАО» подтвердил «Ведомостям» приостановку поставок и пояснил, что платежи не поступают на счета RAO Nordic Oy. Он добавил, что после поступления средств поставки в Финляндию могут возобновиться. В сообщении самой Rao Nordic от 13 мая утверждается, что платежи остановлены с 6 мая.
RAO Nordic продает электроэнергию на энергобирже Nord Pool. Как следует из раскрытия компании на сайте биржи, приостановка поставок продлится семь дней, до 00:00 21 мая. Общий объем неоплаченных поставок не указан, но в сообщении энерготрейдинговой компании заявлено, что ежечасные поставки колеблются от нуля до 970 МВт ч.
В сообщении сложившаяся ситуация названа «исключительной» и подчеркивается, что такое случилось впервые за более чем 20–летнюю историю торгов. RAO Nordic заявила, что при восстановлении платежей поставки электроэнергии возобновятся.
Финляндия является ключевым внешним рынком для «Интер РАО», оператора российского экспорта и импорта электроэнергии. В 2021 г. экспорт электроэнергии из России вырос на 86% и достиг максимума за 10 лет – 21,77 млрд кВт\ч, сообщала «Интер РАО» в феврале 2022 г. Из них на Финляндию пришлось 8,2 млрд кВт\ч, или 37%, поставки в эту страну выросли втрое к 2020 г. При этом со второй половины 2021 г. энергоцены в Финляндии из–за общеевропейского энергокризиса значительно выросли.
Стоимость 1 МВт\ч на Nord Pool в Финляндии на субботу 14 мая (рынок на сутки вперед) составляет 109,81 евро (объявления Fingrid и RAO Nordic о приостановке поставок были сделаны уже после окончания торгов). Это на 13% меньше по сравнению с ценой пятницы 13 мая, но в три раза больше, чем неделю назад, 7 мая. В прошлую субботу 1 МВт\ч стоил 36,07 евро (минимум с начала мая).
Причина неоплаты электроэнергии не называется ни одной из сторон. Сама «Интер РАО» под санкции пока не попала, но различные ограничения введены против руководителей компании. Председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук находится под санкциями Великобритании, председатель совета директоров энергокомпании, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин – под санкциями США, Великобритании и ЕС.
Но де–юре действующие в отношении связанных с «Интер РАО» физлиц санкции не распространяются ни на саму компанию, ни на контролируемые ей или связанные с ней зарубежные компании, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Соответственно, RAO Nordic Oy не находится под санкциями и причины отсутствия оплаты поставленных ресурсов должны быть иными, заключает юрист.
По словам юриста, они могут лежать в политической плоскости, то есть в отказе потребителей энергии совершать платежи в отношении связанной с Россией компанией. Это можно расценивать как нарушение договорных отношений, подчеркивает Иккерт. Он допускает, что сложности взаиморасчетов могут быть связаны с проведением процедур комплаенса в отношении банка принимающей платежи стороны, а также с отключением ряда российских банков от SWIFT, что усложняет процесс осуществления транзакций.
Из формулировки «Интер РАО» не ясно, это Финляндия официально, намеренно отказывается от покупки российской электроэнергии или это технический момент взаиморасчетов, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Если исходить из того, что с 6 мая финны не беспокоилось о том, чтобы по–другому провести платеж, и не вели переговоры с «Интер РАО», то, вероятно, это политическое решение», – рассуждает он. По словам аналитика, платеж мог зависнуть из-за риска санкций, когда проводится дополнительная проверка в отношении платежей.
Юшков считает ситуацию сложной и для самой Финляндии, которая ранее отказалась от закупок российского газа в рублях, а до этого – от строительства новой АЭС («Ханхикиви–1» по проекту и с участием «Росатома». – «Ведомости»)
Ситуация с приостановкой энергоэкспорта в Финляндию происходит во время резкого охлаждения отношений между Москвой и Хельсинки. Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер–министр Санна Марин 12 мая заявили, что страна должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. До этого Финляндия и Швеция заключили новое соглашение о безопасности с Великобританией, согласно которому Соединенное Королевство сможет разместить в обеих странах боевую технику и личный состав.
Пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение Финляндии вступить в НАТО «безусловной угрозой» для России.