После ограничения энергоимпорта из России цены в Финляндии выросли более чем вдвое

На следующий день после того, как финский национальный оператор магистральных энергосетей Fingrid объявил о сокращении пропускной способности сетей на границе с Россией, биржевые цены на электроэнергию в Финляндии выросли более чем в 2 раза. Как следует из данных энергобиржи Nordpool, средневзвешенная цена на понедельник, 25 апреля, составила почти 163 евро за 1 МВт ч (1000 кВт ч). Днем ранее, в воскресенье, цена составляла 77,2 евро за 1 МВт ч, в предыдущий понедельник, 18 апреля, – 71,7 евро.