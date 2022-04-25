После ограничения энергоимпорта из России цены в Финляндии выросли более чем вдвое

После ограничения энергоимпорта из России цены в Финляндии выросли более чем вдвоеЭксперты сочли возможным и полный отказ Хельсинки от энергопоставок из РФ
На следующий день после того, как финский национальный оператор магистральных энергосетей Fingrid объявил о сокращении пропускной способности сетей на границе с Россией, биржевые цены на электроэнергию в Финляндии выросли более чем в 2 раза. Как следует из данных энергобиржи Nordpool, средневзвешенная цена на понедельник, 25 апреля, составила почти 163 евро за 1 МВт ч (1000 кВт ч). Днем ранее, в воскресенье, цена составляла 77,2 евро за 1 МВт ч, в предыдущий понедельник, 18 апреля, – 71,7 евро.
Финский сетевой оператор 22 апреля объявил на своем сайте, что с воскресенья, 24 апреля, почти на треть ограничит импорт электроэнергии из России. «Fingrid ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с РФ с 01.00 24 апреля 2022 г., в результате чего импортная мощность в соединениях Fingrid составит максимум 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт», – заявлено в релизе. При этом возможность поставок в обратном направлении сохранится: экспортная мощность из Финляндии в Россию останется неизменной – 320 МВт.