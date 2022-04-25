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После ограничения энергоимпорта из России цены в Финляндии выросли более чем вдвое

Эксперты сочли возможным и полный отказ Хельсинки от энергопоставок из РФ
Александр Волобуев
Цены на электроэнергию в Европе еще с энергокризиса второй половины 2021 г. находятся на высоких уровнях / PIXABAY

На следующий день после того, как финский национальный оператор магистральных энергосетей Fingrid объявил о сокращении пропускной способности сетей на границе с Россией, биржевые цены на электроэнергию в Финляндии выросли более чем в 2 раза. Как следует из данных энергобиржи Nordpool, средневзвешенная цена на понедельник, 25 апреля, составила почти 163 евро за 1 МВт ч (1000 кВт ч). Днем ранее, в воскресенье, цена составляла 77,2 евро за 1 МВт ч, в предыдущий понедельник, 18 апреля, – 71,7 евро.

Финский сетевой оператор 22 апреля объявил на своем сайте, что с воскресенья, 24 апреля, почти на треть ограничит импорт электроэнергии из России. «Fingrid ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с РФ с 01.00 24 апреля 2022 г., в результате чего импортная мощность в соединениях Fingrid составит максимум 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт», – заявлено в релизе. При этом возможность поставок в обратном направлении сохранится: экспортная мощность из Финляндии в Россию останется неизменной – 320 МВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных