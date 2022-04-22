Финляндия ограничит импорт электричества из России

В январе 2021 г. Fingrid опубликовал план поэтапного отказа Финляндии к 2030 г. от импорта электричества за счет ускоренного перехода на зеленую генерацию (солнечные и ветряные электростанции), что будет означать для РФ потерю большого экспортного рынка. Всего финны, по оценкам заместителя руководителя отдела спецпроектов Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Алексея Фаддеева, экспортируют порядка 20 млрд кВтч электроэнергии. «Пропускная способность линий постоянного тока из Швеции и Эстонии в Финляндию составляет более 2 ГВт, что позволяет покрыть этот объем при практически полной загрузке», – говорит эксперт. Но постоянно поддерживать 100%-ную загрузку сетей, по словам Фаддеева, невозможно (в том числе из-за плановых и внеплановых ремонтов. – «Ведомости»). Поэтому такое решение может носить исключительно временный характер. Другой выход – дозагрузить угольные ТЭС, рассуждает Фаддеев. Но такой вариант не только обойдется Финляндии существенно дороже, чем покупка электроэнергии в России, но и противоречит экологической повестке.