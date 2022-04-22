Финляндия ограничит импорт электричества из России

Финляндия ограничит импорт электричества из РоссииНо отказаться от него полностью страна не сможет ранее 2025 года
Финский национальный оператор магистральных энергосетей Fingrid с воскресенья, 24 апреля, на треть ограничит импорт электроэнергии из России, следует из сообщения на сайте компании.
«Fingrid ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с РФ с 01:00 24 апреля 2022 г., в результате чего импортная мощность в соединениях Fingrid составит максимум 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт», – говорится в релизе. При этом возможность поставок в обратном направлении сохранится: экспортная мощность из Финляндии в Россию останется неизменной – 320 МВт.
В сообщении Fingrid подчеркивается, что решение принято для обеспечения безопасности энергосистемы Финляндии и основано на оценке рисков «в меняющейся международной обстановке».
В «Интер РАО» (единый российский оператор экспорта–импорта электроэнергии) от комментариев «Ведомостям» отказались.
По итогам 2021 г. экспорт электроэнергии из России вырос на 86% и достиг максимального показателя за последние 10 лет – 21,77 млрд кВтч, сообщала компания в феврале. Из них на Финляндию пришлось 8,2 млрд кВтч, или 37%, поставки в эту страну выросли втрое к 2020 г. В 2016–2019 гг., по оценкам Vygon Consulting, РФ экспортировала в эту страну порядка 6 млрд кВтч в год. По словам аналитика Vygon Consulting Кирилла Степанченко, установленное Финляндией ограничение все равно позволит России поставлять более 7,8 млрд кВтч электричества.
В октябре прошлого года возглавляющая блок трейдинга «Интер РАО» Александра Панина говорила, что компания намерена продать за рубеж более 20 млрд кВтч, в том числе за счет значительного наращивания объемов поставок в Китай до 4 млрд кВтч за год (тогда КНР просила Россию нарастить поставки из-за внутреннего дефицита энергии). Также шла речь об увеличении поставок в страны Балтии (Литву, Латвию и Эстонию), которые наряду с Финляндией являются крупнейшим потребителем российской электроэнергии. По итогам года экспорт энергии в КНР вырос на 30% до 3,97 млрд кВтч, страны Балтии – на 37% до 4,7 млрд кВтч. Также выросли поставки в Казахстан – на 43,4% до 1,8 млрд кВтч, Грузию – в три раза до 1,7 млрд кВтч, Монголию – на 56% до 0,49 млрд кВтч.
В 2020 г. выручка «Интер РАО» за счет торговли электроэнергией, включая поставки в Европу и Китай, составила 53,6 млрд руб. (на 30% меньше показателя 2019 г.), следует из отчета по МСФО. За 2021 г. компания МСФО не раскрывала.
Поставки электроэнергии в Прибалтику в 2021 г. на фоне благоприятной конъюнктуры и высоких цен в ЕС могли быть еще больше, если бы Литва не ограничила перетоки из Белоруссии. Оператор литовских электросетей Litgrid с 15 сентября 2021 г. снизил максимальную пропускную способность своих линий электропередачи с Белоруссией с 1250 до 400 МВт. Из–за этого «Интер РАО», которому принадлежит импортер электроэнергии Inter RAO Lietuva, даже подал в арбитраж претензию, указывая на полученный в результате этого «большой экономический ущерб» («Ведомости» писали об этом 1 апреля).
В январе 2021 г. Fingrid опубликовал план поэтапного отказа Финляндии к 2030 г. от импорта электричества за счет ускоренного перехода на зеленую генерацию (солнечные и ветряные электростанции), что будет означать для РФ потерю большого экспортного рынка. Всего финны, по оценкам заместителя руководителя отдела спецпроектов Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Алексея Фаддеева, экспортируют порядка 20 млрд кВтч электроэнергии. «Пропускная способность линий постоянного тока из Швеции и Эстонии в Финляндию составляет более 2 ГВт, что позволяет покрыть этот объем при практически полной загрузке», – говорит эксперт. Но постоянно поддерживать 100%-ную загрузку сетей, по словам Фаддеева, невозможно (в том числе из-за плановых и внеплановых ремонтов. – «Ведомости»). Поэтому такое решение может носить исключительно временный характер. Другой выход – дозагрузить угольные ТЭС, рассуждает Фаддеев. Но такой вариант не только обойдется Финляндии существенно дороже, чем покупка электроэнергии в России, но и противоречит экологической повестке.
В свою очередь аналитик «Финама» Александр Ковалев отмечает, что решение Fingrid нельзя назвать неожиданным, поскольку в марте в опытную эксплуатацию был введен 3–й энергоблок АЭС «Олкилуото», который должен обеспечивать до 14% всего потребления страны. Он не исключил, что «на долгосрочном горизонте» Fingrid полностью прекратит прием электроэнергии из России, особенно в случае эскалации геополитической напряженности и перевода на оплату электроэнергии в рубли.
Менеджер практики по работе с компаниями энергосектора КПМГ Олег Дудихин согласен, что вариант с полным прекращением импорта российского электричества Финляндией возможен, в том числе благодаря развитой торговли внутри североевропейского рынка Nord Pool. Но за него придется заплатить потребителям. «В последние месяцы на рынке NordPool стоимость электроэнергии все чаще доходит до 100 евро/МВтч, что в разы дороже энергии из России», – отмечает Степанченко из Vygon Consulting.
Дудихин также подчеркивает, что Россия является «дополнительным источником обеспечения балансовой надежности и никогда не будет лишней» – например, в случае экстремальных температур, а также в период ввода в эксплуатацию нового блока АЭС. По оценкам Ковалева, полный отказ от электроэнергии из России Финляндия сможет себе позволить не раньше 2025 г.