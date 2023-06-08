В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление в общественных местах в купальниках
В Абхазии увеличили штраф с 300 до 6000 руб. (в 20 раз) за нахождение в общественных местах в купальниках и обнаженном виде. Такое постановление принял парламент республики, передает ТАСС.
В документе говорится, что с 1 августа 2023 г. штраф за появление на улицах, стадионах, в парках и других общественных местах, кроме пляжей и мест для купания, в купальниках и обнаженном виде будет составлять 100 минимальных размеров оплаты труда. Ранее штраф составлял пять минимальных размеров оплаты труда, или 300 руб.
Под обнаженным видом имеется в виду либо полное отсутствие одежды на человеке, либо оголенный торс, уточняется в постановлении.
«Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет бюджет Абхазии, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе Апсуара (этический моральный кодекс. – “Ведомости”)», – отметил депутат Даут Хутаба.
Он добавил, что появление отдыхающих в купальниках «вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения».
Постановление вносит изменения в КоАП республики и вступает в силу 1 августа. До этого власти должны установить информационные стенды с предупреждением о новых правилах для туристов, уточнил Хутаба.
С 8 июня РЖД запустила «Ласточку» между Сочи и Гагрой. В холдинге указывали на «высокий спрос» на такие поездки. Из Сочи до Гагры можно добраться ежедневно за исключением нескольких дней в июле и в августе. Время в пути составляет чуть больше трех часов. Сегодня был совершен первый регулярный рейс с 60 пассажирами, сообщил ТАСС генеральный директор Абхазской железной дороги (АЖД) Арсоу Читанава.