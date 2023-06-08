В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление в общественных местах в купальниках

С 8 июня РЖД запустила «Ласточку» между Сочи и Гагрой. В холдинге указывали на «высокий спрос» на такие поездки. Из Сочи до Гагры можно добраться ежедневно за исключением нескольких дней в июле и в августе. Время в пути составляет чуть больше трех часов. Сегодня был совершен первый регулярный рейс с 60 пассажирами, сообщил ТАСС генеральный директор Абхазской железной дороги (АЖД) Арсоу Читанава.