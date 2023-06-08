Газета
Общество

В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление в общественных местах в купальниках

Ведомости

В Абхазии увеличили штраф с 300 до 6000 руб. (в 20 раз) за нахождение в общественных местах в купальниках и обнаженном виде. Такое постановление принял парламент республики, передает ТАСС. 

В документе говорится, что с 1 августа 2023 г. штраф за появление на улицах, стадионах, в парках и других общественных местах, кроме пляжей и мест для купания, в купальниках и обнаженном виде будет составлять 100 минимальных размеров оплаты труда. Ранее штраф составлял пять минимальных размеров оплаты труда, или 300 руб.

Под обнаженным видом имеется в виду либо полное отсутствие одежды на человеке, либо оголенный торс, уточняется в постановлении. 

«Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет бюджет Абхазии, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе Апсуара (этический моральный кодекс. – “Ведомости”)», – отметил депутат Даут Хутаба.

Он добавил, что появление отдыхающих в купальниках «вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения». 

Постановление вносит изменения в КоАП республики и вступает в силу 1 августа. До этого власти должны установить информационные стенды с предупреждением о новых правилах для туристов, уточнил Хутаба.

С 8 июня РЖД запустила «Ласточку» между Сочи и Гагрой. В холдинге указывали на «высокий спрос» на такие поездки. Из Сочи до Гагры можно добраться ежедневно за исключением нескольких дней в июле и в августе. Время в пути составляет чуть больше трех часов. Сегодня был совершен первый регулярный рейс с 60 пассажирами, сообщил ТАСС генеральный директор Абхазской железной дороги (АЖД) Арсоу Читанава.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных