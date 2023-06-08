Хуснуллин сообщил о начале восстановления железнодорожного вокзала в Мариуполе

Министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 5 июня сообщил, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024–2025 гг., «если позволит обстановка». На той же встрече Савельев также рассказал, что в 2023 г. в новых регионах России планируется провести капитальный ремонт 761 км дорог и 26 искусственных сооружений на них. На эти цели будет выделено почти 75 млрд руб., уточнял министр.