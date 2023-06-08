Хуснуллин сообщил о начале восстановления железнодорожного вокзала в Мариуполе
Восстановление железнодорожного вокзала в Мариуполе уже началось, сообщил ТАСС вице-премьер России Марат Хуснуллин в кулуарах выставки «Евразия – наш дом».
«У нас нормальная ситуация, мы составили все планы восстановления, наметили сроки, бюджет. Сегодня уже осуществляется перевозка грузов железнодорожным транспортом – как военных грузов, так и гражданских. Идет восстановление вокзала в Мариуполе», – рассказал он агентству.
Для восстановления железнодорожной сети новых регионов, добавил Хуснуллин, предусмотрена трехлетняя программа.
«Есть перечень мероприятий. Он пока не обсчитан в деньгах, но перечень всех мероприятий есть, там сотня мероприятий: замена железнодорожной инфраструктуры, поставка подвижного состава. Это комплексная программа, которую мы обязательно реализуем», – уточнил он.
Министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 5 июня сообщил, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024–2025 гг., «если позволит обстановка». На той же встрече Савельев также рассказал, что в 2023 г. в новых регионах России планируется провести капитальный ремонт 761 км дорог и 26 искусственных сооружений на них. На эти цели будет выделено почти 75 млрд руб., уточнял министр.
В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии». Оно объединит железные дороги ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как отмечали в пресс-службе кабмина, данный шаг позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок. Головной офис предприятия, которое будет относиться к ведению Росжелдора, расположится в Донецке.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября он подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав страны.