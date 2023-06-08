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Хуснуллин сообщил о начале восстановления железнодорожного вокзала в Мариуполе

Ведомости

Восстановление железнодорожного вокзала в Мариуполе уже началось, сообщил ТАСС вице-премьер России Марат Хуснуллин в кулуарах выставки «Евразия – наш дом».

«У нас нормальная ситуация, мы составили все планы восстановления, наметили сроки, бюджет. Сегодня уже осуществляется перевозка грузов железнодорожным транспортом – как военных грузов, так и гражданских. Идет восстановление вокзала в Мариуполе», – рассказал он агентству.

Для восстановления железнодорожной сети новых регионов, добавил Хуснуллин, предусмотрена трехлетняя программа.

«Есть перечень мероприятий. Он пока не обсчитан в деньгах, но перечень всех мероприятий есть, там сотня мероприятий: замена железнодорожной инфраструктуры, поставка подвижного состава. Это комплексная программа, которую мы обязательно реализуем», – уточнил он.

Министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 5 июня сообщил, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024–2025 гг., «если позволит обстановка». На той же встрече Савельев также рассказал, что в 2023 г. в новых регионах России планируется провести капитальный ремонт 761 км дорог и 26 искусственных сооружений на них. На эти цели будет выделено почти 75 млрд руб., уточнял министр.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии». Оно объединит железные дороги ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как отмечали в пресс-службе кабмина, данный шаг позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок. Головной офис предприятия, которое будет относиться к ведению Росжелдора, расположится в Донецке.

Ранее по теме: Савельев назвал сроки возможного запуска аэропорта Мариуполя

30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября он подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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