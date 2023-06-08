Минздрав сообщил о 31 погибшем из-за отравления суррогатным сидром
В результате отравления суррогатным алкоголем пострадали 97 человек, 31 из них умер, сообщила пресс-служба Минздрава России.
«В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 97 человек», – приводит сообщение «РИА Новости».
Число умерших в результате отравления достигло 31 человека, добавили там. Ранее Минздрав сообщал о 96 пострадавших и 30 умерших.
Первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области. Помимо этого случаи отравления были также зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
Причиной мог стать алкоголь марки «Мистер сидр», который производится в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.
Предполагаемым поставщиком был назван предприниматель из Красноглинского района Самарской области. 6 июня бизнесмену Анару Гусейнову предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал предпринимателя на два месяца.